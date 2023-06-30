"Все хотят, чтобы он продолжал": в Politico выяснили, останется ли Столтенберг генсеком НАТО

По словам журналистов, ряд стран-членов НАТО предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой, на фоне продолжающегося вторжения России в Украину.

Йенс Столтенберг останется генеральным секретарем НАТО еще на год. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на 4 источника, которые знакомы с вопросом.

По словам анонимного официального представителя США, продление полномочий Столтенберга является "решительным делом". Неназванный дипломат из Западной Европы также подтвердил. Он отметил, что решение будет оформлено уже на следующей неделе.

Журналисты пишут, что высокопоставленный дипломат из Восточной Европы и высокопоставленный представитель НАТО также подтвердили, что внутри альянса существует консенсус в отношении продления полномочий Столтенберга.

Издание пишет, что ранее ходили слухи, что решение сохранить Столтенберга ожидается в преддверии крупного саммита НАТО в Вильнюсе, в следующем месяце. Саммит считается одним из самых важных собраний альянса за последние годы на фоне войны России против Украины.

Сообщается, что союзники хотели принять решение о том, оставить ли генсека Столтенберга на месте или найти новое руководство, до встречи 11-12 июля, но после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стало ясно, что режима президента РФ Владимира Путина дал трещину.

В материале сказано, что Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает пост главы НАТО с 2014 года, и его мандат уже неоднократно продлевался. Важную роль в этом решении сыграло полномасштабное вторжение России в Украину, поскольку ряд стран-членов НАТО предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой.

Сам Столтенберг долгое время утверждал, что не лоббировал активно, чтобы остаться в Брюсселе.

"Что касается меня самого, то я много-много раз ясно излагал свою позицию", — сказал он. "Я не ищу продления, и я уже много раз заявлял об этом", — говорил он.

Как заявил анонимный дипломат из Северной Европы журналистам, все союзники хотят, чтобы Столтебнерг продолжал работать.

"Он лучше всего подходит на роль генерального секретаря, не в последнюю очередь учитывая сложную обстановку в области безопасности, в которой мы находимся. Надеюсь, на следующей неделе у нас будут хорошие новости", — сказал дипломат.

Напомним, что 28 июня в НАТО анонсировали новости для Украины на саммите в Вильнюсе. Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-членов в скором времени могут прийти к единому решению касательно членства Украины в организации.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал членов НАТО указать Украине "конкретный путь" в Альянс после войны. Столтенберг, в свою очередь, ждет, что Украина освободит как можно больше территорий, чтобы слово Киева стало весомым за столом переговоров о перспективе членства в НАТО.