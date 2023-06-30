"Действовал под видом спортсмена": в Польше арестовали российского шпиона-хоккеиста

Польские следователи разоблачили уже 14 вражеских шпионов на территории страны. По версии следствия, они должны были собирать разведданные для РФ и распространять пропаганду о НАТО.

Польские правоохранители разоблачили очередного российского шпиона. Об этом 30 июня сообщил в соцсетях Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

"Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Поймали шпиона, который действовал под видом спортсмена. Россиянин был игроком клуба первой лиги. Это уже 14-й участник проработанной нами шпионской сети", — написал он.

Журналисты PAP выяснили детали, пообщавшись с пресс-службами прокуратуры и министра-координатора специальных служб Польши.

Разоблаченный российский агент — профессиональный хоккеист, который находился на территории Польши с октября 2021 года. Его задачей было передавать информацию о результатах разведки в стране, за что он получал систематические "вознаграждения".

"Для внешней разведки он выполнял заказы на территории Польши, в частности разведку объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах", — рассказали правоохранители.

11 июня спортсмена-шпиона задержали. Его обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности в пользу внешней разведки против интересов Польши. За это преступление хоккеиста могут приговорить к 10 годам заключения.

"Собранные в ходе расследования судебные материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении возложенных на него задач", — добавили в правоохранительных органах Польши.

По данным СМИ, группа агентов была направлена Россией для мониторинга железнодорожных маршрутов и распространения пропаганды против НАТО и Польши. Также, по версии следствия, шпионы должны были готовить диверсии по заказу разведки РФ.

Напомним, в Польше трагически погиб украинец. Мужчина упал в реку, когда косил траву на берегу пруда.

27 июня на польском правительственном сайте сообщили, что будут выплачивать 800 злотых помощи в месяц родителям несовершеннолетних детей. На эти выплаты могут рассчитывать и украинцы.