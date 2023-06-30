Купил себе квартиру: главу пражского фонда "Помоги Украине" обвинили в растрате денег

Основателя фонда подозревают в растрате денег, которые выделило правительство Чешской Республики для украинских беженцев.

В Чехии полиция расследует дело относительно главы фонда "Help Ukraine" за присвоение помощи, предназначенных для интеграции украинцев. Основателя организации Владимира Гергеля подозревают в том, что использовал полученные деньги для покупки квартиры в пражском районе Браник за 8 миллионов крон, сообщает Чешское телевидение.

Фонд получил от государства 20 миллионов крон на содержание общественного центра.

"В течение июня сотрудники уголовного розыска предъявили одному человеку обвинение в мошенничестве с субсидиями, и расследование этого дела продолжается", — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский. Пресс-секретарь не захотел предоставить дополнительную информацию, поскольку расследование еще не закончено.

Министерство образования выделило Фонду "Помоги Украине" двадцать миллионов крон на открытие Общественного центра "Розтыля", который должен был служить для интеграции украинских детей и их родителей.

Условия субсидии предусматривали, что деньги должны были быть использованы, например, для обучения чешскому языку или обеспечения питьевого режима для детей, чтобы участие ребенка в группе адаптации было бесплатным для родителей. Однако, фонд взимал плату с клиентов за питание и не платил своим сотрудникам за проделанную работу.

Сразу после того, как фонд получил первую часть гранта в пятнадцать миллионов, Владимир Гергель перевел на счет своей матери около двух миллионов. Позже он якобы снял со счета фонда шесть миллионов наличными и тут же заплатил восемь миллионов за покупку квартиры в пражском районе Бранике. "В рамках расследования был конфискован пай в жилищном кооперативе, поскольку он может быть доходом от преступления", — заявил представитель полиции.

29 июня Фокус сообщал, Чехия зарегистрировала 3500 военных преступлений в Украине. Главный прокурор Чешской Республики Ленка Брадачова сообщила, что чешские полицейские и пражские прокуроры занимаются военными преступлениями, совершенными во время войны в Украине против местного населения.

22 июня Фокус сообщал о том, что Украина и Чехия будут совместно работать над ракетным двигателем AI-PBS-350. По информации разработчиков, двигатель имеет отличное соотношение тяги и веса. При весе в 51 кг он набирает разгон от холостого хода до максимальной мощности менее чем за 6 секунд.