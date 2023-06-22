Украина и Чехия будут совместно работать над ракетным двигателем AI-PBS-350 (фото)

По информации разработчиков, двигатель имеет отличное соотношение тяги и веса. При весе в 51 кг он набирает разгон от холостого хода до максимальной мощности менее чем за 6 секунд.

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Чешская инжиниринговая и производственная компания PBS Velká Bíteš и украинское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и совместной работе над новым двигателем для крылатых ракет и беспилотников AI-PBS-350. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба чешской компании.

"Соглашение направлено на создание основы для коммерческой разработки и сотрудничества в производстве нового турбореактивного двигателя AI-PBS-350, который станет совместным продуктом PBS и Ивченко-Прогресс", — говорится в сообщении.

Кроме того меморандум затронет рамки коммерческого сотрудничества в аэрокосмической, оборонной, а также энергетической областях. Директор КБ "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко отметил, что российское полномасштабное вторжение повлияло на все украинские предприятия, однако его компания сумела продолжить свою работу.

"Мы открываем новую эру сотрудничества по совместному производству двигателей и их реализации", — заявил руководитель.

Презентация двигателей PBS на международной выставке в июне 2023 года. Источник: PBS

Презентация двигателей PBS на международной выставке в июне 2023 года. Источник: PBS

Что известно о двигателе AI-PBS-350

Двигатель AI-PBS-350 является новейшим двигателем в своем классе тяги. Он специально оптимизирован для использования в системах БПЛА с одной миссией. Это компактный двигатель с четырехступенчатым осевым компрессором и одноступенчатой осевой турбиной.

Двигатель AI-PBS-350. Источник: PBS

По информации разработчиков, основными особенностями двигателя являются отличное соотношение тяги и веса, а также разгон от холостого хода до максимальной мощности менее чем за 6 секунд.

Основные заявленные характеристики:

максимальная тяга: 3,400 Н (765.76 фунт-сил);

вес — 51 кг;

внешний диаметр — 298 мм;

длина — 706 мм;

выходная электрическая мощность — 5,0 кВт;

Напомним, предприятие "Ивченко-Прогресс" принимает участие в турецком тендере на разработку реактивного двигателя для истребителя TF-X. В частности, украинское предприятие будет конкурировать с британским Rolls-Royce в кооперации с турецкой компанией Kale Group.