Украина и Чехия будут совместно работать над ракетным двигателем AI-PBS-350 (фото)
По информации разработчиков, двигатель имеет отличное соотношение тяги и веса. При весе в 51 кг он набирает разгон от холостого хода до максимальной мощности менее чем за 6 секунд.
Чешская инжиниринговая и производственная компания PBS Velká Bíteš и украинское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и совместной работе над новым двигателем для крылатых ракет и беспилотников AI-PBS-350. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба чешской компании.
"Соглашение направлено на создание основы для коммерческой разработки и сотрудничества в производстве нового турбореактивного двигателя AI-PBS-350, который станет совместным продуктом PBS и Ивченко-Прогресс", — говорится в сообщении.
Кроме того меморандум затронет рамки коммерческого сотрудничества в аэрокосмической, оборонной, а также энергетической областях. Директор КБ "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко отметил, что российское полномасштабное вторжение повлияло на все украинские предприятия, однако его компания сумела продолжить свою работу.
"Мы открываем новую эру сотрудничества по совместному производству двигателей и их реализации", — заявил руководитель.
Что известно о двигателе AI-PBS-350
Двигатель AI-PBS-350 является новейшим двигателем в своем классе тяги. Он специально оптимизирован для использования в системах БПЛА с одной миссией. Это компактный двигатель с четырехступенчатым осевым компрессором и одноступенчатой осевой турбиной.
По информации разработчиков, основными особенностями двигателя являются отличное соотношение тяги и веса, а также разгон от холостого хода до максимальной мощности менее чем за 6 секунд.
Основные заявленные характеристики:
- максимальная тяга: 3,400 Н (765.76 фунт-сил);
- вес — 51 кг;
- внешний диаметр — 298 мм;
- длина — 706 мм;
- выходная электрическая мощность — 5,0 кВт;
Напомним, предприятие "Ивченко-Прогресс" принимает участие в турецком тендере на разработку реактивного двигателя для истребителя TF-X. В частности, украинское предприятие будет конкурировать с британским Rolls-Royce в кооперации с турецкой компанией Kale Group.