"Имеют полное право на самоопределение": Данилов вспомнил историю и спрогнозировал демонтаж РФ

Секретарь СНБО вспомнил историю 30-летней давности, когда от РФ пыталась отделиться Свердловская область, потому что "Уралу надоело кормить всю Россию".

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поздравил с днем рождения "Уральскую народную республику", намекнув, что вскоре в России образуются другие республики. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"1 июля исполняется 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. То, что начиналось как попытка ремонта т.н. российской федерации, вскоре закончится ее демонтажем. Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава рф и образование независимых и суверенных государств. Все это произойдет демократическим путем и без внешнего влияния", — говорится в сообщении.

Для большего понимания ситуации он добавил фото денежной единицы республики "уральского франка".

История Уральской республики:

1 июля 2023 года исполняется 30 лет создания Уральской республики. В этот день в 1993 году Свердловская область РФ была провозглашена Уральской республикой.

Этому предшествовал период с 1988 по 1991, когда состоялся "парад суверенитетов", во время которого практически все республики приняли декларации о суверенитете, а впоследствии и о независимости. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.

В отличие от того же Кавказа, где стремление к независимости базировалось на этнической почве, российская региональная политическая элита пыталась получить большую экономическую и законодательную автономию на фоне ослабления контроля Москвы после распада СССР.

"Уральская республика" появилась благодаря референдуму весной 1993 года, где избиратели (60% населения региона) голосовали за создание в пределах Свердловской области автономной республики, но в составе РФ.

После этого, уже 1 июля Свердловский облсовет принял решение о провозглашении "Уральской республики" и начале работ над "республиканской Конституцией". Идеи "скрытого" сепаратизма начали распространяться и на соседние области.

Сначала тогдашний президент РФ Борис Ельцин приветствовал инициативы "Уральской республики", а потом разглядел здесь проявления сепаратизма и угрозу территориальной целостности РФ и 9 ноября распустил Свердловский облсовет, а 10 ноября подписал указ об отстранении от должности тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя.

"Сепаратисты" даже придумали флаг республики и свою денежную единицу — уральский франк, но запустить в обращение ее не решились.

Благодаря легитимным действиям уральской политической элиты с законодательством переходного периода от СССР к Российской Федерации "Уральская республика" юридически существует до сих пор. На протяжении 3-х десятков лет эта "сепаратистская" тема в определенной степени опекается частью местной элиты и периодически дает о себе знать.

"Уральская республика" юридически существует по сей день, и указом президента ее ликвидировать нельзя, поскольку она создана в полном соответствии с прежней Конституцией", — в сентябре 2003 года заявил новоизбранный губернатор Россель.

В 2014 году, после вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма, сепаратистские настроения на Урале усилились. Летом там даже запланировали марши за федерализацию Сибири, Урала, Кубани и Калининградской области, а в анонсах звучали лозунги "Хватит кормить Москву".

На этот раз Кремль отреагировал мгновенно — организаторов задержали, а марши не состоялись.

Напомним, что Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин консультировался с определенными людьми во время своего военного мятежа в РФ. Именно они остановили его поход на Москву .

Ранее сообщалось, что Алексей Данилов осудил предложения отдельных лидеров западных стран о необходимости Украине начать переговоры с РФ. Он назвал их грязными и циничными.