Западные эксперты утверждают, что война в Украине приближается к безысходности и Киев не сможет одержать победу над российскими силами, поэтому не стоит настаивать на полной военной победе. Однако в Киеве с этим не согласны.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил предложения, направленные на убеждение Украины в необходимости начать переговоры с Российской Федерацией и называя их грязными и циничными. Об этом Данилов во вторник, 27 июня, написал на своей Facebook-странице.

В свете развивающейся войны в Украине, которая подорвала авторитетные прогнозы, Данилов считает, что пришло время новых подходов и решений.

В своем посте Данилов ссылается на публикацию американского журнала Foreign Affairs от 17 апреля 2027 года. В этой публикации американские эксперты Ричард Хаас и Чарльз Купчан представили свое видение завершения войны, начатой Россией.

Что писал Foreign Affairs о переговорах между Украиной и Россией

Данилов отмечает, что статья разочаровала его своими банальными и предсказуемыми подходами. Он сравнивает предложения, выдвинутые в статье издания с предложениями, которые могли бы быть сделаны Громыко и Киссинджером пятьдесят лет назад во времена "холодной войны". По его мнению, они ничем не отличаются от сегодняшних предложений.

"Кажется, что для определенной группы западных экспертов и политиков мир совсем не изменился. В этой парадигме существуют крупные игроки, которые в подковерном режиме решают судьбу мира, а остальные страны покорно стоят у дверей, ожидая своего участия", — написал Данилов.

В статье Foreign Affairs эксперты настойчиво продвигают мысль о том, что "война движется к безысходности" и "Украина не сможет победить российские силы". Они утверждают, что Украине не стоит настаивать на полной военной победе, которая может оказаться пирровой.

Данилов рассказывает о плане Хааса и Купчана, который включает укрепление военного потенциала Украины, прекращение боевых действий к концу 2023 года, переговоры и установление прочного перемирия. Западу предлагается обратиться к другим влиятельным странам, таким как Китай и Индия, с просьбой поддержать их предложение о прекращении огня. Кроме того, Запад должен представить план мирного процесса и предложить ослабление санкций для поощрения России.

Однако Данилов считает, что Foreign Affairs пытается обмануть Запад, предлагая ему закрыть глаза на реальность и считать потерю территорий Украиной несущественной, чтобы предотвратить подобные агрессии от других диктатур.

"Но за этой округлой формулировкой может остаться упрямый факт: россия (в случае прекращения боевых действий) переписала границы, а это фактически приговор Европе, закладка взрывчатки под мироустройство. И все это известные международники — авторы статьи стыдливо называют "формулой стратегического прагматизма". Хотя если "стратегического" заменить на "циничного", было бы более точно", — подчеркнул Данилов.

Мнение Данилова о переговорах с РФ

Алексей Данилов отвергает идею просто сесть и договориться с российскими переговорщиками, называя это грязным предложением из циничного мира бизнеса, не учитывающим страдания и потери Украины.

"Но при всем "прагматизме" никуда не исчезает куча неудобных вопросов: Как же неотвратимость наказания за совершенные преступления? Тысячи убитых украинских военных и мирных жителей? Смерть детей? Разрушенная страна?" — говорится в публикации секретаря СНБО.

Данилов также обращает внимание на растерянность экспертов, которые ранее уверяли в устойчивости режима Путина и контролируемости России, но теперь комментируют события "бунта Пригожина". Он призывает к новым решениям и подходам, чтобы вернуть западному миру его забытые ценности и не потеряться в противостоянии с авторитаризмом.

Напомним, 26 июня западные СМИ сообщали, что официальные мирные переговоры по российско-украинской войне могут состояться уже в июле 2023 года.

19 июня в интервью, которое глава Офиса президента Андрей Ермак дал The Wall Street Journal, он подчеркнул, что полный вывод войск из Украины является неотъемлемым условием для начала мирных переговоров с Кремлем.