Мужчина украл $8,7 млн, обещая превратить навоз в "зеленую энергию"

Американец заверил инвесторов, что построит несколько аппаратов по добыче метана, которые дадут налоговые льготы и 66% прибыли.

В США отправили в тюрьму 66-летнего Рэя Брюэра, который обещал превратить коровий навоз в экологически чистую энергию. Подробности истории сообщает телеканал CNN.

По данным следствия, Рэй Брюэр с марта 2014 по декабрь украл более 8,7 миллиона долларов благодаря необычной афере. Он пообещал инвесторам построить на молочных фермах в Калифорнии и Айдахо анаэробные котлы — машины, в которых микроорганизмы разрушают навоз и превращают его в метан. Этот горючий газ бизнесмен предлагал затем продавать на открытом рынке, как источник "зеленой энергии", чтобы получить 66% чистой прибыли, а также налоговые льготы.

Рэй Брюэр устроил для своих потенциальных партнеров экскурсии по молокозаводам и показал фальшивые договоры аренды с владельцами предприятий. Он также разослал инвесторам банковские документы, согласно которым он якобы получил многомиллионные кредиты на строительство, поддельные контракты с крупными компаниями и фотографии строительства анаэробных котлов.

Снимок строительства анаэробного котла Фото: CNN

После получения инвестиций мошенник перевел деньги на банковские счета, открытые на фальшивое имя, его родственников и других лиц. В некоторых случаях Брюэр предлагал компенсацию, якобы полученную от других инвесторов. В конце концов Рэй Брюэр сменил имя и переехал в штат Монтана, надеясь, что его там не найдут. Во время ареста мужчина доказывал, что его приняли за другого, а также рассказывал правоохранителям истории о своей службе на военно-морском флоте и спасении солдат во время пожара, которые тоже оказались ложью.

По данным властей, на украденные деньги Рэй Брюэр приобрел два земельных участка, частный дом и несколько автомобилей. По решению суда Восточного округа Калифорнии его приговорили к шести годам лишения свободы.

Добывать энергию из отходов вполне реально, что доказал ирландец Том Кэмпбелл. Владелец молочной фермы запустил установку, превращающую навоз в электричество, которое тратится на майнинг биткоинов.