В Чувашии во время массового заплыва через Волгу утонул прокурор республики Андрей Фомин

Фомин намеревался проплыть более двух километров, но у него остановилось сердце.

В Чувашской республике, РФ, утонул прокурор республики Андрей Фомин. Во время заплыва через Волгу у 57-летнего Фомина остановилось сердце. Об этом сообщает НТВ.

Прокурор Фомин ранее работал во временно оккупированном Крыму и в Ярославской области. Прокурором на полуострове он стал после того, как Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы от "Единой России". Позже Фомин был назначен в Чувашию.

Утонул 57-летний прокурор во время заплыва через Волгу Chebswim. Ему стало плохо за 150 метров от берега и он начал тонуть. Спасатели достали его из воды и передали врачам, но те не смогли ему помочь. Организаторы уже сообщили о наличии медсправок у всех участников соревнований и пройденном медосмотре.

В Чувашии утонул прокурор республики Андрей Фомин Фото: Telegram-канал Mash

По предварительной информации, у прокурора остановилось сердце. В момент заплыва Фомин был в гидрокостюме и со спасательным буем.

Фомин ежегодно участвовал в заплыве через Волгу Chebswim. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров. В Чебоксарах ежегодно проводится заплыв через Волгу Chebswim на дистанции 2200 м и 4400 м.

Фомин родился во Владимирской области, был выпускником Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. С 1992 по 2014 год работал в органах прокуратуры региона, наивысшая должность, которую он занимал, — заместитель прокурора области.

С 2014 года шесть лет был первым заместителем прокурора Крыма.

В 2020-м его назначили на должность чувашского прокурора.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в РФ умер бывший замначальника Генштаба ВС РФ Манилов. Валерий Манилов "прославился" тем, что во время войны в Чечне утверждал, что там воюют "украинские наемники" и утверждал, что "чеченских боевиков" спонсируют "украинские националистические организации".