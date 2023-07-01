"Страдал от тяжелой болезни": в Москве умер бывший замначальника Генштаба ВС РФ Манилов

84-летний генерал-полковник Манилов неоднократно высказывался об "украинских националистах" в Чечне, которые могут совершать теракты на территории республики.

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В Москве в 84 года умер бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Валерий Манилов. Об этом пишет ТАСС.

Причиной смерти генерал-полковника стала "тяжелая болезнь", — заявил глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин, отметив, что генерал умер в военном госпитале.

Валерий Манилов занимал должность первого замначальника Генштаба ВС РФ с сентября 1996 года по июнь 2001 года. Среди прочего, генерал-полковник занимался информационным обеспечением действий федеральных сил во время Второй чеченской войны на территории республики.

Так, в 2000 году Манилов заявлял, что на территории Чечни воюют "украинские националисты".

Он утверждал, что располагает оперативными данными о проникновении на территорию Чечни групп наемников, в том числе украинских, которые "уже переодеты в российскую военную камуфляжную форму и снабжены фальшивыми документами военнослужащих федеральных войск".

Манилов заявлял, что переодетые "украинские националисты будут совершать диверсии и теракты на территории Чечни". А потом это якобы будет снято и передано в зарубежные СМИ в качестве документального свидетельства зверств российских военных.

К тому же генерал был уверен, что чеченские боевики получали помощь от ОАЭ и от "националистических организаций Украины" – полмиллиона долларов.

Впрочем, по словам Манилова в Чечне в то время было полно наемников-славян: "русские, украинцы, эстонцы, латыши… Я говорю "украинские наемники", но это не значит, что это упрек украинскому народу. Это — отщепенцы!".

Манилов родился 10 января 1939 года в Тульчине в Винницкой области Украинской ССР. Он учился в Одесском высшем общевойсковом командном училище, затем окончил Военно-политическую академию и Военную академию Генерального штаба.

В начале карьеры Манилов работал в газете "Красная звезда" и в управлении информации Минобороны СССР. В 1993-1996 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России.

В 1993 году занимал должность пресс-секретаря Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами СНГ.

Первым заместителем начальника Генштаба Манилова назначили в 1996 году, на этой должности он проработал до 2001 года. Но и после его карьера не закончилась.

Манилов был назначен представителем администрации Приморского края в Совете Федерации ФС РФ.

Был первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и членом Комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Валерий Манилов с Великим Князем Георгием Михайловичем Фото: РИА Новости

Манилов был кандидатом философских наук, доктором политических наук и академиком Академии военных наук. Бы обладателем высшей награды Фонда международных премий — Ордена Николая Чудотворца "За приумножение добра на Земле". И возглавлял организацию Военное Дворянство России

Напомним, ранее в Москве в возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов. Причина кончины не уточнялись.