Владелец первого магазина "проверенных" наркотиков не рассчитал дозы и умер (фото)

Свои мотивы по открытию такого магазина он объяснял тем, что дает людям более безопасные наркотики, чем те, которые можно получить на улице.

В Канаде Джерри Мартин, владелец магазина "чистых" наркотиков The Drugs Store, открыто продавал героин, кокаин, метамфетамин и экстази, но умер от передозировки. Об этом сообщает издание VICE News.

Мужчина не скрывал, что реализует наркотические препараты, которые проверены на отсутствие в них фентанила или других вредных примесей. Свои мотивы он объяснял тем, что дает людям более безопасные наркотики, чем те, которые можно получить на улице.

"Я даю им наркотики, вызывающие привыкание", — объяснял канадец.

Власти в Ванкувере, где он открыл торговую точку, декриминализировали хранение небольших доз наркотиков. Открытие наркомагазина под это послабление никак не подпадало. Мужчину впоследствии арестовали, но позже Мартина отпустили на свободу.

Джерри Мартин на прошлой неделе оказался в больнице. Его госпитализировали из-за подозрения на передозировку фентанила. Хотя Мартин сначала пережил передозировку, он остался без сознания в больнице. Семья в конце концов решила отключить мужчину от жизнеобеспечения. Он умер в Ванкувере в пятницу.

Напомним, в конце мая стало известно, что в Великобритании "зомби-чайки" нападают на людей с наркотиками. Птицы пикируют, воруют наркотики у людей. Это происходит в разных локациях и городах, в частности таких как Гастингс, Восточный Сассекс, Маргейт, Кент, и Клактон-он-Си, Эссекс, а также даже в Лондоне, Лидсе, Манчестере и Ливерпуле. Один из жителей Врексхема сфотографировал, как патрульный полицейский схватил чайку после того, как она выхватила у человека пакетик с наркотиками.