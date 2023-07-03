"Борщ течет в наших венах": украинские беженцы переехали в США и открыли ресторан (видео)

По словам Катерины Темченко, переехавшей в штат Висконсин в ноябре 2022 года, она решила привезти частичку Украины в США. Touch of Ukraine станет семейным рестораном и объединит кухни двух стран. Открыть его помог спонсор — владелец строительной компании.

Группа украинских беженцев, которая переехала в штат Висконсин в прошлом году, решила при поддержке спонсора открыть в городе Мадисон, штат Висконсин, ресторан украинской и американской кухни. Об этом сообщает телеканал KWCH-DT.

Основатель строительной компании Gorman & Company Гэри Горман спонсировал 11 беженцев, чей родной город в Украине находится под оккупацией. В ноябре Катерина Темченко вместе с десятью другими украинцами переехала в Висконсин.

"В конце концов мы приехали сюда, в Мадисон, и начали искать способы сделать себя полезными для общества, — сказал Темченко. — И тогда возникла идея открыть этот бар".

По словам переселенки из Украины, таким образом она хотела выразить благодарность за свой новый дом, а также привезти частичку Украины в Висконсин.

Ресторан Touch of Ukraine откроется в Мадисоне, штат Висконсин 13 июля

По словам украинки, американцы оказались очень дружелюбными и гостеприимными людьми и много помогали. Touch of Ukraine станет семейным рестораном и объединит кухни двух стран.

"Конечно, мы будем подавать традиционные американские блюда, такие как гамбургер и куриный сэндвич, но мы добавим в него частичку украинской, например куриный сэндвич, куриная грудка будет в нашей традиционной украинской панировке, ну и тому подобное", — сказала Темченко, добавив, что это смесь украинского и американского.

"Борщ, он течет в наших украинских венах, мы выросли на нем, — пояснила основательница заведения. — Я люблю вареники, это наши национальные вареники с разной начинкой, а также фаршированный перец и солянку".

Ресторан Touch of Ukraine откроется 13 июля. Его можно найти в здании Carbon at Union Corners в Мадисоне.

Напомним, что переехавшие в США украинцы окончили старший класс школы и поступили в университет бесплатно.

Также сообщалось, что Япония приняла 2300 украинцев. Главное условие для переезда — спонсор: близкий родственник, знакомый, компания или университет.