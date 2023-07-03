Стрельба в Кишиневском аэропорту: подозреваемый в двойном убийстве умер, – полиция

По словам молдавского премьера, стрельбу в аэропорту устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдову.

В Республике Молдова умер мужчина, которого подозревают в убийстве двоих людей в Международном аэропорту Кишинева. Об этом говорится на официальной странице молдавской полиции в Facebook 3 июня.

"Подозреваемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева скончался 15 минут назад", — сообщает пресс-служба ведомства.

Причину смерти подозреваемого в полиции не указали.

Стрельба в Кишиневском аэропорту: что известно

В пятницу, 30 июня, в Международном аэропорту Кишинева произошла стрельба. По словам очевидца, стрелок произвел несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался в помещении аэропорта.

В аэропорту злоумышленник застрелил двоих человек: полицейского и сотрудника службы безопасности аэропорта. По данным СМИ, огонь открыл мужчина, который приземлился рейсом из Турции.

В Telegram-канале Ungureanu 112 1 июля заявили, что мужчину по имени Рустам Ашуров разыскивает Интерпол в связи с убийством "влиятельного человека". Сообщалось, что стрелка сопровождали двое мужчин.

По словам премьер-министра Молдовы Дорина Речана, стрельбу начал 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдову по соображениям безопасности. Направляясь в стерильную зону, он смог воспользоваться пистолетом, отобранным у пограничника.