"Важен как никогда": Столтенберг еще на год останется на должности генсека НАТО

В сообщении Североатлантического Альянса отметили, что лидерство и приверженность Йенса Столтенберга сыграли решающую роль в сохранении трансатлантического единства.

Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга был продлен членами альянса еще на один год, до 1 октября 2024 года. Об этом во вторник, 4 июня, информирует пресс-служба НАТО.

Согласно сообщению, это решение будет официально утверждено главами государств и правительств НАТО на встрече высокого уровня в Вильнюсе.

Члены Альянса поблагодарили генерального секретаря за его лидерство и приверженность, которые "сыграли решающую роль в сохранении трансатлантического единства перед лицом беспрецедентных вызовов безопасности"

В свою очередь Столтенберг в своем Twitter-аккаунте опубликовал сообщение о важности Североатлантического Альянса.

"Для меня большая честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий в качестве Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", — написал Столтенберг.

Ранее, 30 июня СМИ сообщали, что Йенс Столтенберг останется генеральным секретарем НАТО еще на год.

Напомним, 18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что хотел бы занять место Столтенберга на позиции генерального секретаря НАТО. Глава оборонного ведомства назвал это "фантастической работой".