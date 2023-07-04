Мятеж Пригожина: силовики РФ вернули главе ЧВК "Вагнер" 10 млрд рублей и золото, — росСМИ

По словам журналистов, на прошедших выходных Евгений Пригожин находился в Москве. За деньгами он послал водителя с "доверенностью".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина получил назад 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов, а также 5 слитков золота от силовиков РФ. Все средства ранее были изъяты во время обысков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает российское СМИ "Фонтанка".

Издание пишет, что изначально возвращать деньги никто не собирался, однако затем вмешалось "обстоятельство непреодолимой силы".

Сообщается, что лично Пригожин не ездил за деньками в Санкт-Петербург. Однако, как предполагается, в прошедшие выходные он находился в Москве, где принимал участие в неких "совещаниях".

По словам журналистов, Пригожин послал в Петербург за деньками водителя с официальной доверенностью. Неизвестно, как проходила процедура передачи средств, но "вряд ли деньги пересчитывали".

В материале говорится, что в день обысков Пригожин не отрицал отношения к деньгам. Он заявлял, что эту сумму приготовили, чтобы выплатить жалование наемниками ЧВК "Вагнер", а также раздать выплаты родственникам тех, кто погиб в Украине.

Напомним, что 2 июля президент РФ Владимир Путин лично признался в финансировании ЧВК "Вагнер". По словам российского пропагандиста Дмитрия Киселева, соглашения с Кремлем кейтерингового холдинга "Конкорд" и ЧВК "Вагнер исчислялись без малого 20 миллиардами долларов.

Затем росСМИ озвучили новые подробности финансирования "вагнеровцев" Кремлем. По данным человека, близкого к Минобороны РФ, российское государство содержало "вагнеровцев" в течение последних девяти лет, начиная с 2014 года.

После этого стало известно, что Минобороны РФ разорвало соглашение с компанией Пригожина. Кейтеринговый холдинг "Конкорд" занимался организацией питания российских солдат, в том числе на оккупированной территории Украины. Теперь из компании уволены тысячи работников.