Уже не повар. Минобороны РФ разорвало соглашение с компанией Пригожина

Кейтеринговый холдинг "Конкорд" занимался организацией питания российских солдат, в том числе на оккупированной территории Украины. Теперь из компании уволены тысячи работников.

Related video

Министерство обороны России разорвало контракт с компанией Евгения Пригожина, которая занималась организацией питания военных. Об этом сообщают росСМИ.

Сотрудников кейтеринговой компании "Конкорд" накануне уволили без выходного пособия. Как известно, это тысячи людей, среди которых повара, кладовщики, бухгалтеры, руководители столовых и т. д. Они занимались вопросами питания российских оккупантов, в частности на территории Украины.

Как известно, с 23 июня 2023 года предприятия холдинга "повара" Путина ждали проверки и уничтожали документы. До 15 июля весь документооборот планировали передать новым владельцам. Впрочем, сейчас стало известно, что из-за разрыва соглашения всех работников увольняют.

Пригожин и Путин Фото: ТАСС

"Сотрудников увольняют только "с заявлениями по собственному желанию", при этом им выплатят только зарплату без выходного пособия. Информацию довели устно — ее запрещено хранить где-либо кроме базы, которую несколько раз отключали", — отмечают российские журналисты.

За несколько дней до этого организатор военного мятежа в РФ решил закрыть свой медиахолдинг "Патриот", в который входила "фабрика троллей".

Напомним, после мятежа Пригожина элиты РФ боятся чисток и проверок сверху.

Также Фокус писал о мнении главы ЦРУ относительно российского военного мятежа 23 июня 2023 года.