Уже не кухар. Міноборони РФ розірвало угоду з компанією Пригожина

Кейтеринговий холдинг "Конкорд" займався організацією харчування російських солдатів, зокрема на окупованій території України. Тепер із компанії звільнено тисячі працівників.

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Міністерство оборони Росії розірвало контракт з компанією Євгена Пригожина, яка займалась організацією харчування військових. Про це повідомляють росЗМІ.

Співробітників кейтерингової компанії "Конкорд" напередодні звільнили без вихідної допомоги. Як відомо, це тисячі людей, серед яких кухарі, комірники, бухгалтери, керівники їдалень тощо. Вони займалися питаннями харчування російських окупанів, зокрема на території України.

Як відомо, з 23 червня 2023 підприємства холдингу "кухаря" Путіна чекали на перевірки та знищували документи. До 15 липня весь документообіг планували передати новим власникам. Втім, наразі стало відомо, що через розрив угоди всіх працівників звільняють.

Пригожин та Путін Фото: ТАСС

"Співробітників звільняють лише "із заявами за власним бажанням", при цьому їм виплатять лише зарплату без вихідної допомоги. Інформацію довели усно — її заборонено зберігати будь-де крім бази, яку кілька разів відключали", — зазначають російські журналісти.

За кілька днів до цього організатор воєнного заколоту в РФ вирішив закрити свій медіахолдинг "Патріот", до якого входила "фабрика тролів".

Нагадаємо, після заколоту Пригожина еліти РФ бояться чисток та перевірок зверху.

Також Фокус писав про думку глави ЦРУ щодо російського воєнного заколоту 23 червня 2023.