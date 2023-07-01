Сотні людей під слідством: у РФ еліти дуже бояться чисток після заколоту Пригожина, — WP

За словами журналістів, Кремлю потрібні відповіді про те, як ситуація вийшла з-під контролю. У Москві параноя з приводу того, що "вагнерівців" підтримували представники спецслужб.

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Кремль у сказі намагається зміцнити контроль і створити образ нормальності після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Російські еліти в страху готуються до розслідувань і чисток з боку лояльних до Кремля спецслужб. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Повідомляється, що деякі представники російської еліти кинулися демонструвати свою лояльність президенту Володимиру Путіну. У Москві параноя з приводу того, що Пригожина підтримували представники спецслужб.

Аналітики і представники еліти заявили, що Кремлю потрібні відповіді про те, як ситуація вийшла з-під контролю, особливо з огляду на те, що деяка російська влада заздалегідь знала про плани "вагнерівців".

"Однозначно будуть запитання до всіх у цій вертикалі військових і спецслужб — хто співпрацював із Пригожиним, стикався з Пригожиним, доглядав за Пригожиним або прогледів, що він робив? Чия реакція була своєчасною, а чия реакція несвоєчасною?" — зазначив російський журналіст Костянтин Ремчуков.

Ремчуков сказав, що найбільше питання полягає в тому, чому ніхто не відреагував на дедалі істеричнішу публічну критику Пригожиним російського військового командування за кілька тижнів до повстання, яка явно порушувала жорсткі російські закони, що забороняють дискредитацію військових.

Як розповів виданню бізнесмен із Санкт-Петербурга, один із колишніх соратників, близький до Пригожина, "зник на дні моря" в надії, що ніхто не стане його допитувати.

Пов'язаний із Кремлем політичний консультант Сергій Марков заявив, що розслідування заколоту має далекосяжні наслідки.

"Я впевнений, що під слідством перебувають щонайменше кілька сотень людей. Мета — отримати інформацію про те, хто насправді брав участь або не брав участі", — сказав він.

Видання пише, що Кремль намагається закріпити наратив про те, що російське суспільство об'єдналося навколо Путіна. Але залишаються питання про те, чому російський президент не зміг контролювати ситуацію напередодні заколоту. Його відмова спілкуватися з Пригожиним, мабуть, була одним із чинників.

Нагадаємо, що Кремль спустив депутатам методички, як коментувати заколот Пригожина. У методичці йдеться про те, що під час заколоту росіяни показали свою єдність із президентом і армією, що зіграло важливу роль у придушенні бунту.

Крім того, Буданов вважає, що вдалий заколот Пригожина розділив би РФ на дві частини. За словами начальника ГУР, росіяни б побачили, що вся політична еліта втекла і їх нікому захистити. Частина влади осіла б у Санкт-Петербурзі, що призвело б до двох влад у країні і розділило її.