"Ніж у спину": Кремль спустив депутатам методички, як коментувати заколот Пригожина (документ)

У методичці йдеться про те, що під час заколоту росіяни показали свою єдність із президентом і армією, що зіграло важливу роль у придушенні бунту.

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Депутати Держдуми РФ від провладної партії "Единая Россия" отримали рекомендації щодо робочих тем наступного робочого тижня з 3 до 9 липня. Відповідний документ опубліковано на Telegram-каналі Ксенії Собчак "Кривава бариня".

У рекомендаціях зазначено, у яких заходах необхідно взяти участь "єдиноросам" і що говорити, зокрема щодо збройного заколоту Євгенія Пригожина.

Так, однією із запропонованих тем є ведення війни та підтримка родин російських військовослужбовців, які в ній беруть участь.

Зазначається, що "Единая Россия" підтримує ведення війни, тому депутатам і активістам партії слід виступити на підтримку військовослужбовців, а також рішень президента РФ Володимира Путіна.

Примітний розділ документа під заголовком "Базові тези". Перша теза звучить так:

"Володимир Путін — безумовний лідер країни, який користується підтримкою населення Росії. Історія вже не раз показувала, що рішення нашого лідера завжди ведуть до перемог, у випадку з заколотом ПВК "Вагнер", перемогти вдалося без кровопролиття".

У другій тезі йдеться про те, що громадяни показали свою єдність із президентом і російською армією. Саме така консолідація суспільства, армії та керівництва країни відіграла вирішальну роль у придушенні заколоту.

У третій тезі йдеться про те, що зараз, коли солдати й офіцери героїчно б'ються на фронті за майбутнє Росії, будь-яка спроба дестабілізації в країні є ножем у спину армії та проявом презирства до інтересів усіх росіян.

Є в методичці й інші теми: надання допомоги сім'ям учасників СВО, реалізація "Народної програми" партії в регіонах, допомога з працевлаштуванням неповнолітніх на час літніх канікул, участь у заходах до Дня любові, сім'ї та вірності.

Нагадаємо, вже після невдалого бунту ПВК "Вагнер" майже третина росіян схвалювала дії Євгенія Пригожина, свідчать результати соцопитування. Варто зазначити, що до заколоту їх було майже дві третини.

Водночас частка російських громадян, які вважають помилкою війну з Україною, сягнула рекорду за весь час бойових дій і виступила проти рішення глави Кремля Володимира Путіна почати вторгнення.