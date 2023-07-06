Не только деньги: нотариус рассекретил завещание Сильвио Берлускони (фото)

Бывший премьер-министр оставил своим детям семейный холдинг, а брату, партнерше и помощнику — миллионы евро.

Завещание покойного экс-премьера и медийного миллиардера Сильвио Берлускони было вскрыто в среду, 5 июля, перед двумя юристами, Лукой Фоссати из юридической фирмы Chiomenti и Карло Римини, сообщает Ansa.

Завещание Берлускони — что политик завещал семье

По словам источников издания, Фоссати представлял интересы двух старших детей Берлускони от первого брака — Марины и Пьера Сильвио, а Римини представлял троих детей от второго брака — Барбару, Элеонору и Луиджи.

Дети Сильвио Берлускони Фото: dzen

В завещании указано, как Берлускони хотел, чтобы его 61% акций семейной холдинговой компании Fininvest были разделены между его детьми.

Совокупная доля двух детей от первого брака медийного миллиардера вырастает до 53%, причем оба имеют равные доли. Марина Берлускони — председатель Fininvest, а Пьер Сильвио Берлускони — генеральный директор Mediaset.

Остальная часть холдинга разделена между тремя детьми Берлускони от второго брака, Барбарой, Элеонорой и Луиджи Берлускони.

Завещание не оставляет никого в единоличном контроле над Fininvest SpA, заявила Марина Берлускони от имени всех пяти братьев и сестер.

"Получив последнюю волю и завещание нашего отца Сильвио Берлускони, Марина, Пьер Сильвио, Барбара, Элеонора и Луиджи Берлускони сообщают, что ни один субъект не будет осуществлять общий индивидуальный косвенный контроль над Fininvest SpA, который ранее осуществлял сам отец", — говорится в заявлении.

Нотариус, огласивший завещание, в ближайшее время реализует соответствующие юридические требования.

Также Берлускони оставил 100 миллионов евро своему брату Паоло и еще 100 миллионов евро своей последней партнерше, 33-летней Марте Фаскине.

Сильвио Берлусконе с Мартой Фаскине Фото: starhit

Завещание Берлускони — политик не забыл друга

30 миллионов евро он оставил своему бывшему помощнику Марчелло Дель Утри, бывшему сенатору Forza Italia, который отсидел четыре года в тюрьме и еще один — под домашним арестом по обвинению за внешнее участие в мафиозной ассоциации.

Берлускони и Марчелло Утри Фото: ANSA

Утри заявил, что он ничего не сделал, чтобы покойный экс-премьер и медиа-магнат Сильвио Берлускони оставил ему 30 миллионов евро в своем завещании: "С сегодняшнего утра я только и делал, что плакал: не столько из-за материального жеста, сколько потому, что он показал величие человека. Я был шокирован. Он мне ничего не должен".

Сенатор сообщил, что с Берлускони был знаком более 60 лет и он всегда ему помогал, даже в университете давал списывать.

Берлускони умер в прошлом месяце в возрасте 86 лет после борьбы с лейкемией. Состояние Берлускони на момент его смерти в прошлом месяце оценивалось в более чем шесть миллиардов евро.

12 июня Фокус писал о том, чем, кроме политики, прославился Сильвио Берлускони. Сильвио Берлускони, получивший от соотечественников прозвище "Кавальери" (рыцарь), скончался в миланской больнице "Сан-Раффаэле". Ему было 86 лет.

А в прошлом году он отпраздновал "символическую свадьбу" со своей подругой Мартой Фашиной (или Фаскиной) членом парламента от его партии Forza Italia. Торжество прошло на Villa Gernetto в городе Лесмо, к северу от Милана. Официально Берлускони не смог на ней жениться из-за пяти своих детей, которые были против того, чтобы Марта претендовала на его миллиардное состояние.