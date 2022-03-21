85-летний Сильвио Берлускони сыграл "свадьбу" с 32-летним депутатом парламента (видео)

Торжество было скорее светским, поскольку против официального бракосочетания пары выступили пятеро детей Берлускони, не желающие делить наследство с молодой женой своего отца.

Бывший премьер-министр Италии, 85-летний Сильвио Берлускони отпраздновал "символическую свадьбу" с 32-летней Мартой Фаскиной, членом парламента от его партии Forza Italia, сообщает Daily Mail.

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Торжжество прошло на Villa Gernetto в городе Лесмо, к северу от Милана. Церемония очень походила на свадьбу, но официально пара не состояла в браке из-за спора о наследстве.

Пятеро взрослых детей Берлускони были возмущены намерением их отца жениться на Фаскине, что дало бы ей право претендовать на состояние 85-летнего супруга в размере более 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Не испугавшись проблем со здоровьем, сексуальных скандалов и преклонного возраста, Берлускони вместе со своей девушкой провел церемонию, которая была оформлена как "фестиваль любви", а не как официальный союз.

Фаскина – последнее романтическое завоевание Берлускони после того, как в 2020 году он разорвал свои предыдущие отношения с Франческой Паскаль, которая в свои 34 года была для него "просто слишком стара".

О романе пары стало известно в январе, когда бывший политик опубликовал совместное фото с ней с ее дня рождения.

По данным итальянского новостного сайта ANSA, Фашина окончила калабрийскую литературу в Римском университете Сапиенца, и у нее более 16,4 тыс. подписчиков в ее аккаунте в Instagram, где она в основном публикует политические материалы. У нее также более 5000 подписчиков на Facebook.

Хотя склонность Берлускони к девушкам помоложе очевидна, 85-летний мужчина был объектом нескольких сексуальных скандалов с проститутками и до сих пор находится под судом за подкуп свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних.

Бывший премьер-министр ранее был осужден за выплату 6 миллионов фунтов стерлингов несовершеннолетней марокканской проститутке Кариме Эль Махруг, также известной как "Похитительница сердец Руби", за сексуальные услуги в период с февраля по май 2010 года, но позже был признан невиновным по апелляции.

Сообщается, что Эль Махруг была участником одной из многочисленных секс-вечеринок Берлускони, которые проводились на его частной вилле. Помимо своей репутации сторонника подобных сборищ, Берлускони был временно отстранен от государственных должностей после осуждения за налоговое мошенничество в 2013 году, и его обвинили в нескольких случаях хищения. Медиамагнат также боролся с рядом проблем со здоровьем за последних два десятилетия.

В конце 2006 года он был госпитализирован с незначительными проблемами с сердцем после обморока, а в январе 2007 года перенес операцию на сердце в одной из больниц США. В 2016 году была еще одна операция на сердце, а также он перенес рак предстательной железы.

В то время Берлускони описал свое испытание раком как "кошмар, длящийся несколько месяцев", однако борьбу с коронавирусом в сентябре прошлого года назвал "самым опасным испытанием" в его жизни.