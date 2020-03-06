53 года разницы: Сильвио Берлускони бросил молодую подружку ради другой

Итальянский политик 12 лет встречался с Франческой Паскаль

83-летний политик и миллионер Сильвио Берлускони 12 лет встречался с 34-летней Франческой Паскаль. И даже обещал на ней женится. Однако внезапно он заявил о расставании и новой симпатии. Об этом пишет Corriere.

Новой пассией Берлускони стала 30-летняя Марта Фасцина, член итальянского парламента и партии Берлускони Forzia Italia (Вперед, Италия!).

Берлускони и Франческа Паскаль

Новая пассия Берлускони - Марта Фасцина

И хоть Берлускони уже заявил, что с Франческой они останутся друзьями, их расставание стало для женщины сюрпризом.

Франческа Паскаль была моделью и возглавляла фан-клуб Берлускони, когда политик обратил на нее внимание. С 2011 года они стали встречаться. Она оказывала ему поддержку в 2013-м году, когда Берлускони обвинили в связи с несовершеннолетней моделью Каримой эль-Маруг по прозвищу "Руби-сердцеедка" и в том, что он устраивал сексуальные оргии на своей вилле. В 2013 году его приговорили к лишению свободы на семь лет, однако позднее приговор был отменен.

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Берлускони и Франческа Паскаль

Уже на следующий год на развод с Берлускони подала его вторая жена – Вероника Ларио, заявив, что больше не может терпеть бесконечные любовные похождения мужа и его связи с несовершеннолетними проститутками. А Франческа Паскаль купила свадебное платье. Она неоднократно заявляла в интервью, что говорит о свадьбе с Берлускони буквально каждый день и рано или поздно это произойдет. Политик приобрел для нее виллу неподалеку от Милана и дарил дорогие подарки.

Берлускони и Франческа Паскаль

Однако о расставании Франческа узнала, когда увидела фото в таблоидах. Папарацци запечатлели Берлускони с новой подружкой, выходящих из отеля в Швейцарии, а также на вилле политика, причем Марта Фасцина выгуливала собаку своей предшественницы.

"Он всегда будет мне дорог. Я желаю ему всего счастья в мире и надеюсь, что он найдет кого-то, кто позаботится о нем также, как и я", - заявила Франческа.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане с почечными коликами. 82-летнего политика экстренно доставили на машине скорой помощи в клинику в Сан-Раффаэле. В 2016 году он перенес операцию на сердце и с той поры проходит плановые медобследования.