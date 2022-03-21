85-річний Сільвіо Берлусконі зіграв "весілля" з 32-річною депутаткою парламенту (відео)

Урочистість була радше світською, оскільки проти офіційного одруження пари виступили п'ятеро дітей Берлусконі, які не бажали ділити спадщину з молодою дружиною свого батька.

Колишній прем'єр-міністр Італії, 85-річний Сільвіо Берлусконі відсвяткував "символічне весілля" з 32-річною Мартою Фаскіною, членкинею парламенту від його партії Forza Italia, повідомляє Daily Mail.

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Урочистість відбулася на Villa Gernetto в місті Лесмо, на північ від Мілана. Церемонія дуже була схожа на весілля, але офіційно пара не була одружена через суперечку про спадщину.

П'ятеро дорослих дітей Берлусконі були обурені наміром їхнього батька одружитися з Фаскіні, що дало б їй право претендувати на статки 85-річного чоловіка в розмірі понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Не злякавшись проблем зі здоров'ям, сексуальних скандалів і похилого віку, Берлусконі разом зі своєю дівчиною провів церемонію, яка була оформлена як "фестиваль кохання", а не як офіційний союз.

Фаскіна – останнє романтичне завоювання Берлусконі після того, як у 2020 році він розірвав свої попередні стосунки з Франческою Паскаль, яка у свої 34 роки була для нього "просто надто старою".

Про роман пари стало відомо в січні, коли колишній політик опублікував спільне фото з нею з дня народження.

За даними італійського новинного сайту ANSA, Фаскіна закінчила калабрійську літературу в Римському університеті Сапієнца, і вона має понад 16,4 тис. підписників у її акаунті в Instagram, де вона в основному публікує політичні матеріали. Вона також має понад 5000 передплатників на Facebook.

Хоча схильність Берлусконі до молодших дівчат очевидна, 85-річний чоловік був об'єктом кількох сексуальних скандалів із повіями та досі перебуває під судом за підкуп свідків у справі про проституцію неповнолітніх.

Колишнього прем'єр-міністра раніше було засуджено за виплату 6 мільйонів фунтів стерлінгів неповнолітній марокканській повії Карімі Ель Махруг, також відомої як "Викрадача сердець Рубі", за сексуальні послуги в період із лютого по травень 2010 року, але пізніше був визнаний невинним за апеляцією.

Повідомляється, що Ель Махруг була учасницею однієї з численних секс-вечірок Берлусконі, які проводилися на його приватній віллі. Крім своєї репутації прихильника подібних збіговиськ, Берлусконі був тимчасово відсторонений від державних посад після засудження за податкове шахрайство у 2013 році, і його звинуватили в кількох випадках розкрадання. Медіамагнат також боровся з низкою проблем зі здоров'ям за останні два десятиліття.

Наприкінці 2006 року його було госпіталізовано з незначними проблемами із серцем після непритомності, а в січні 2007 року переніс операцію на серці в одній із лікарень США. У 2016 році була ще одна операція на серці, а також він переніс рак передміхурової залози.

На той час Берлусконі описав своє випробування на рак як "кошмар, що триває кілька місяців", проте боротьбу з коронавірусом у вересні минулого року назвав "найнебезпечнішим випробуванням" у його житті.