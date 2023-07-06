После крушения "Титана": компания ОceanGate приостановила деятельность (скриншот)

Как известно, на борту батискафа "Титан", потерпевшего крушения во время погружения к знаменитому лайнеру "Титаник", погиб основатель компании Стоктон Раш. Вместе с ним на борту находились еще четверо участников экспедиции. Все они погибли.

Компания OceanGate сообщила о приостановке исследовательской и коммерческой деятельности после гибели экипаж батискафа "Титан", направлявшегося к знаменитому лайнеру "Титаник", затонувшему в прошлом столетии. Информация об этом появилась на сайте компании.

"OceanGate приостанавливает всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность", — говорится в сообщении, опубликованном в шапке сайта.

Скриншот сайта компании OceanGate

Напомним, 19 июня стало известно, что в Атлантическом океане недалеко от места крушения "Титаника", пропал подводный аппарат "Титан", принадлежащий компании OceanGate Expeditions. Батискаф осуществлял туристические поездки и погружения к месту затонувшего в апреле 1912 года в результате столкновения с айсбергом трансантлантического парохода. Как известно, "Титаник" лежит на глубине 3,8 километра на дне Северной Атлантики. Подводный аппарат "Титан" пропал с радаров 18 июня через час и 45 минут после начала погружения.

На борту находились пятеро членов экипажа. Среди них были основатель компании-оператора OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт и исследователь "Титаника" Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын 19-летний Сулейман.

Через несколько дней, 22 июня исследователи нашли обломки, указывающие на то, что "Титан" разрушился в результате имплозии — направленного наружу взрыва под воздействием толщи воды. По данным Береговой охраны США, с большой вероятностью все члены экипажа погибли мгновенно.

Фокус также писал, что, по мнению профессора физики Северо-Восточного университета Аруна Бансила, немаловажным фактором, который привел к имплозии, могло стать то, что батискаф совершал несколько глубоководных погружений и износил корпус, что сделало его более склонным к подобной катастрофе.