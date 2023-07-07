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Уговоры не помогли: в Таиланде россиянин спрыгнул с самого известного храма в Пхукете (видео)

Фото: Скриншот | После непродолжительной борьбы с группой спасателей и полицейских мужчина сорвался вниз

35-летний Кирилл четыре часа просидел на пагоде Ват Чалонга, не поддаваясь на уговоры полиции спуститься вниз. После непродолжительной борьбы со спасателями, мужчина сорвался с крыши, а через несколько часов скончался в больнице.

Тайским спасателям не удалось помочь 35-летнему российскому туристу на острове Пхукет, забравшемуся на крышу знаменитого храма Ват Чалонг. После продолжительных уговоров, а также попыток безопасно спустить мужчину на землю, он спрыгнул вниз. Об этом пишет издание The Phuket Express.

По информации СМИ, вечером в 17:20 (по тайскому времени) в полицию района Чалонг поступил сигнал о том, что на крыше одноименного храма находится неизвестный мужчина. Им оказался 35-летний россиянин. Мужчина находился на высоте шести этажей от земли и отказывался спускаться. Приехавшая на место полиция и спасатели пытались вести переговоры с мужчиной. Они предложили ему спуститься вниз по лестнице, но он отказался. На землю также положили большой надувной матрас, на тот случай, если мужчина решит спрыгнуть.

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Через некоторое время на место прибыл губернатор Пхукета Нарун Вунсиу и вместе с полицией пытался договориться с иностранцем.

В 20:40 по местному времени мужчина спрыгнул на надувной матрас внизу после непродолжительной борьбы со спасателями и правоохранителями, пытающимися безопасно вытащить туриста с пагоды Ват Чалонга.

Россиянину оказали сердечно-легочную реанимацию. Но уже в 22:30 в больнице Vachira Phuket, куда пострадавшего мужчину доставили со сломанной ногой, его объявили мертвым.

По информации Telegram-канала Baza, погибшего россиянина звали Кирилл. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишут в СМИ, местные жители были разгневаны поступком россиянина, осквернившего святость знаменитого храма. После того как он сорвался вниз, полиции пришлось контролировать, чтобы толпа не накинулась на раненого.

Фокус ранее писал о том, что в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который неадекватно себя вел и бросался на персонал. По словам супруги пострадавшего, после инцидента ее мужу якобы отказались вызывать скорую.