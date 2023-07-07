Уговоры не помогли: в Таиланде россиянин спрыгнул с самого известного храма в Пхукете (видео)

35-летний Кирилл четыре часа просидел на пагоде Ват Чалонга, не поддаваясь на уговоры полиции спуститься вниз. После непродолжительной борьбы со спасателями, мужчина сорвался с крыши, а через несколько часов скончался в больнице.

Тайским спасателям не удалось помочь 35-летнему российскому туристу на острове Пхукет, забравшемуся на крышу знаменитого храма Ват Чалонг. После продолжительных уговоров, а также попыток безопасно спустить мужчину на землю, он спрыгнул вниз. Об этом пишет издание The Phuket Express.

По информации СМИ, вечером в 17:20 (по тайскому времени) в полицию района Чалонг поступил сигнал о том, что на крыше одноименного храма находится неизвестный мужчина. Им оказался 35-летний россиянин. Мужчина находился на высоте шести этажей от земли и отказывался спускаться. Приехавшая на место полиция и спасатели пытались вести переговоры с мужчиной. Они предложили ему спуститься вниз по лестнице, но он отказался. На землю также положили большой надувной матрас, на тот случай, если мужчина решит спрыгнуть.

Через некоторое время на место прибыл губернатор Пхукета Нарун Вунсиу и вместе с полицией пытался договориться с иностранцем.

В 20:40 по местному времени мужчина спрыгнул на надувной матрас внизу после непродолжительной борьбы со спасателями и правоохранителями, пытающимися безопасно вытащить туриста с пагоды Ват Чалонга.

Россиянину оказали сердечно-легочную реанимацию. Но уже в 22:30 в больнице Vachira Phuket, куда пострадавшего мужчину доставили со сломанной ногой, его объявили мертвым.

По информации Telegram-канала Baza, погибшего россиянина звали Кирилл. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишут в СМИ, местные жители были разгневаны поступком россиянина, осквернившего святость знаменитого храма. После того как он сорвался вниз, полиции пришлось контролировать, чтобы толпа не накинулась на раненого.

Фокус ранее писал о том, что в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который неадекватно себя вел и бросался на персонал. По словам супруги пострадавшего, после инцидента ее мужу якобы отказались вызывать скорую.