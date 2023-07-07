Полиция подозревает любовника: в Норвегии убили украинскую беженку (фото)

В настоящее время полиция проводит расследование убийства. Правоохранительные органы настаивают на оценке психического состояния подозреваемого для определения его судебной ответственности.

Во вторник, 4 июля, в городе Берген, Норвегия, произошло убийство беженки из Украины. Женщину, возрастом около 30 лет, убили, и в качестве подозреваемого выступает ее возлюбленный, происходящий из Азербайджана. У пары есть общий ребенок. Об этом пишет местное издание Nettavisen.

Сообщение о происшествии стало известно в 15:50 4 июля, а всего через полтора часа, в 17:18, больница Хаукеланд сообщила о смерти украинской женщины от полученных травм.

Она ушла из жизни примерно через 90 минут после того, как полиция получила сообщение о тяжелых ранениях женщины.

В Magic Hotel Solheimsviken, расположенном в непосредственной близости от центра Бергена, произошло убийство. Жертва преступления была молодой женщиной, а ее маленький ребенок проживал в отеле вместе с ней. Однако неизвестно, находился ли он поблизости в момент совершения убийства.

Персонал отеля Magic Hotel Solheimsviken обнаружил пострадавшую в одном из номеров, и сейчас полиция проводит расследование, не раскрывая подробности о способе и причинах смерти украинской женщины. Прокурор подчеркнул необходимость оценки психического состояния подозреваемого для определения его судебной ответственности.

"Применительно к обвиняемому проведены судебно-медицинские исследования", – сказано в сообщении.

В Норвегии убили украинскую беженку

Любовника женщины задержали во вторник возле отеля. В четверг его должны были отправить под стражу. Сам мужчина сказал СМИ, что он не признает себя виновным в убийстве.

Напомним, что 29 июня в Кишиневе был задержан 46-летний гражданин Украины, объявленный украинскими правоохранительными органами в международный розыск в 2022 году.