По словам местных жителей, у них не получается дозвониться в экстренную службу 112, так как там просто не берут трубку.

В Новомосковске Тульской области России местные жители жалуются на едкий туман и плохой запах, из-за которого приходится закрывать окна, когда на улице 30 градусов жары. Об этом пишет российское медиа Astra.

Сообщается, что россияне делятся гневными комментариями в местные группы и сообщества в социальных сетях. Люди жалуются на неприятный запах практически с каждого района города. Кроме того, у них не получается дозвониться в экстренную службу 112, так как там просто не берут трубку.

В материале сказано, что еще в начале июля в администрации Новомосковска прошло совещание с целью выявить источник запаха, но результатов никаких нет. Один из пользователей предположил, что местные власти просто не хотят ничего искать.

Комментарии из Новомосквска Фото: Astra

По данным тульского Роспотребнадзора Новомосковск вошел в список регионов с высоким риском заболеваемости органов дыхания. Кроме того, Новомосковск признан самым грязным городом области.

Примечательно, что, как сообщается, это уже не первый раз, когда россияне недовольны экологической обстановкой в Новомосковске. Так, за первое полугодие текущего года количество жалоб набралось почти столько же, сколько было за весь предыдущий год.

Напомним, что в РФ осудили провластного блогера Рулева. Бывший киевлянин перебрался в Ростов и "учил" россиян, как бороться против оппозиции. Российские власти не оценили его попыток.

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