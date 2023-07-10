"Скрытый ядерный шантаж": КНДР угрожает США из-за стратегической атомной подводной лодки

В Северной Корее отправку подводной лодки США к Корейскому полуострову назвали очень опасной ситуацией, которая усилит военное напряжение.

Северная Корея осудила намерение Соединенных Штатов Америки отправить стратегическую атомную подводную лодку в Южную Корею. В КНДР предупредили, что это "может вызвать худший кризис ядерного конфликта на практике". Об этом пишет издание Yonhap News Agency.

Так, США обязались отправить в Южную Корею подводную лодку, способную нести ядерные ракеты. Об этом говорится в Вашингтонской декларации, которую подписали президент Южной Кореи Юн Сук Йолем и президент США Джо Байден во время их саммита в Вашингтоне в апреле.

"Развертывание американской стратегической атомной подводной лодки с ядерными боеголовками на Корейском полуострове означает, что американское стратегическое ядерное оружие появится на полуострове впервые с 1981 года", — говорится в заявлении представителя Министерства обороны КНДР. Центральное агентство новостей Кореи (KCNA).

"Это очень опасная ситуация, поскольку она приведет к более критическому состоянию региональной военной напряженности и может спровоцировать худший кризис ядерного конфликта на практике. Северная Корея должна четко продемонстрировать, как она будет противодействовать, чтобы помешать США с легкостью осуществлять такие безрассудные действия", — прокомментировал изданию событие неназванный спикер.

Он назвал план США отправить стратегическую атомную подводную лодку на полуостров "самым скрытым ядерным шантажом" Северной Кореи. Кроме того, спикер обвинил американский самолет-разведчик во вторжении в воздушное пространство КНДР, угрожая, что нет никаких гарантий, что такой самолет не будет сбит.

"В частности, стратегический самолет-разведчик ВВС США несколько раз незаконно вторгся в неприкосновенное воздушное пространство КНДР над ее Восточным морем на десятки километров", — сказал спикер.

Чиновник вспомнил прошлые инциденты, когда Северная Корея сбила американские самолеты, в частности самолет-разведчик EC-121 в 1969 году и военный вертолет в 1994 году.

Между тем военные Южной Кореи отвергли утверждения Северной Кореи о нарушении ее воздушного пространства как "ложные" и описали полеты американских средств воздушного наблюдения вокруг полуострова как часть регулярных мероприятий по наблюдению.

"(Мы) строго призываем немедленно прекратить действия, которые создают напряжение из-за таких ложных утверждений", — сказал журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов полковник Ли Сон Джун.

Напомним, что на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи в июне были объявлены планы по дальнейшему наращиванию производства ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что 28 марта Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии". Лидер страны призвал своих военных быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.