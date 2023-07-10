США и Германия не поддержали упрощение ПДЧ в НАТО для Украины, — Bild

В правительстве ФРГ подтвердили журналистам, что не поддержали упрощенного "Плана действий по членству" для Киева. Также выступили против США, тогда как Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии поддержали решение.

США и Германия выступили за соблюдение "Плана действий по членству" и против его упрощения для Украины. Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный документ.

Накануне саммита НАТО в литовской столице представители стран Альянса обсуждают и согласовывают формулировки, которые будут содержаться в итоговом коммюнике. Германия, как указано во внутреннем правительственном документе, который оказался в распоряжении представителей издания, планирует блокировать решение о скором членстве нашего государства в Альянсе. В правительстве ФРГ это не скрывают и даже подтвердили намерения журналистам издания.

Берлин и Вашингтон вместе выступили за соблюдение "Плана действий по членству". Документ приняли еще в 2008 году: он включает в себя множество шагов, которые должен выполнить Киев, прежде чем вступить в Альянс.

США выступают с несколько смягченной позицией по этому вопросу. По информации немецких журналистов, американское руководство может поддержать отказ от долгосрочного "Плана действия" для Украины, но страна должна и в дальнейшем выполнять условии проведения реформ.

В то же время правительство Олафа Шольца поддерживает иную точку зрения. Правительство ФРГ настаивает на неуместности любых формулировок о "почти готовом вступлении Украины в НАТО". Немецкие власти не планируют соглашаться ни с упоминанием приглашения, ни со словами о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе после завершения саммита.

Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии выступают за скорейшее приглашение Украины в Альянс. Этот план, кроме Германии, по информации издания, не поддерживают также и США.

Что такое ПДЧ в НАТО

План действий по членству в НАТО (ПДЧ НАТО) — программа действий для стран-кандидатов в члены организации. Соответствующие нормы приняты 24 апреля 1999 года на саммите НАТО в Вашингтоне, США.

План действий по членству в НАТО реализуется с целью подтвердить четкий курс государства на присоединение к Альянсу. ПДЧ является программой для претендентов, в которой указан перечень мероприятий для реализации, что позволит вступить в военно-политический блок.

Реакция Украины на вероятные решения саммита НАТО в Вильнюсе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 10 июля отметил, что саммит в Вильнюсе должен принести хорошие новости для Украины, а вот его советник Михаил Подоляк призвал союзников понять, что никакой альтернативы членству в Альянсе и быть не может. В Офисе Президента Украины заявили, что позиция Киева на саммите Альянса будет предметной, поэтому есть надежда на хорошие новости.

Напомним, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 7 июля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что в Альянсе создают платформу не только для различных консультаций, но и для принятия важных решений.