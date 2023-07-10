Венгерская Wizz Air принудительно сняла с рейса украинца, потерявшего ногу на войне, — СМИ (видео)

Сотрудники авиакомпании сняли с рейса ветерана с ампутированной ногой. Мужчина полтора часа стоял в самолете, опираясь на костыли. По информации журналистов, ветеран летел домой, где его ждала семья.

В израильском аэропорту Тель-Авива работники венгерской авиакомпании Wizz Air принудительно высадили из самолета в Варшаву украинского ветерана. Он не мог сидеть на своем месте из-за протеза конечности, сообщило медиа Nexta.

По информации журналистов, военный потерял ногу на войне и летел к своей семье в Украину. Мужчина не мог сесть на свое место из-за протезирования. Он простоял в углу самолета полтора часа, опираясь на костыли. Впоследствии мужчина упал и повредил руки.

Экипаж самолета заявил, что он вел себя "неадекватно", и поэтому был вынужден покинуть рейс.

После инцидента в компании Wizz Air объяснили ситуацию и публично извинились на официальной странице.

"Мы приносим извинения за вызванное недовольство по ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или же имели сопровождение для помощи", — заявили после инцидента в Wizz Air.

Напомним, осенью в Украине появятся специальные помощники для ветеранов. Демобилизованные украинцы смогут получать помощь в сервисных центрах, в том числе и в электронном формате. В отделениях ЦПАУ хотят создать специальные "ветеранские окна".

Также, 16 мая Фокус писал о том, что адвокат Джамал Стаценко предоставил подробную инструкцию как приобретать статус участника боевых действий тем, кто вступил в ряды защитников Украины после 24 февраля 2022 года.