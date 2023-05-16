Как получить статус УБД: пошаговая инструкция от юриста

По словам юриста Джамала Стаценко, для того, чтобы получить удостоверение участника боевых действий, необходимо совершить несколько шагов для регистрации соответствующего статуса и обратиться в одну из комиссий о признании УБД.

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Адвокат Джамал Стаценко опубликовал пошаговую инструкцию алгоритма получения статуса участника боевых действий (УБД), разработанного Генштабом Вооруженных сил Украины в декабре прошлого года, для тех, кто встал на защиту Украины после 24 февраля 2022 года.

Как получить статус УБД — порядок действий

Военнослужащему, который хочет получить статус УБД, необходимо выполнить следующий порядок действий:

Шаг 1. Нужно подать на имя своего руководства рапорт о предоставлении комплекта документов, которые являются основанием для предоставления статуса УБД.

Шаг 2. Руководство через соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) организует оформление и выдачу следующих документов:

справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

обязательно как минимум один из этих документов: выдержки (копии) боевых донесений, из журналов боевых действий, из вахтенных журналов; копии полетных листов, материалов служебных расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

также могут прилагаться другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач;

для тех, кто находился в плену или в заложниках — материалы служебных расследований по факту попадания в плен или в заложники.

Шаг 3. После получения необходимых документов, необходимо обратиться в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о предоставлении статуса УБД.

Шаг 4. На рассмотрение комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД нужно подать такие документы:

рапорт (заявление) о рассмотрении документов на комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий;

документы, указанные в п. 2;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины с данными о фамилии, имени и отчестве, выдаче паспорта, месте жительства и документа о присвоении идентификационного номера или лицевой и оборотной стороны паспорта гражданина Украины в форме карточки и документа, подтверждающего место жительства;

две цветные фотографии размером 3x4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий образуются в:

Министерстве обороны Украины;

Генштабе ВСУ;

Администрации Государственной специальной службы транспорта;

В/Ч А0515, А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617;

Командованиях ВС ВСУ, ВМС ВСУ и СВ ВСУ;

ОК "Север", "Юг", "Восток" и "Запад".

Что делать после оформления всех документов для получения статуса УБД

Как отметил адвокат Джамал Стаценко, комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий обязана в месячный срок со дня получения всех документов доводить до военнослужащего принятое решение и разъяснить порядок получения удостоверения УБД.

По словам юриста, в случае отказа Комиссии в признании военнослужащего УБД, такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Напомним, 10 мая сообщалось, что в Украине стартовала государственная программа по восстановлению поврежденного во время боевых действий жилья "єВідновлення". В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины объяснили, кто может получить помощь.