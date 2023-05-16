Як отримати статус УБД: покрокова інструкція від юриста

За словами юриста Джамала Стаценка, для того, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій, необхідно здійснити кілька кроків для реєстрації відповідного статусу та звернутися до однієї з комісій щодо визнання УБД.

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Адвокат Джамал Стаценко опублікував покрокову інструкцію алгоритму набуття статусу учасника бойових дій (УБД), розробленого Генштабом Збройних сил України у грудні минулого року, для тих, хто став на захист України після 24 лютого 2022 року.

Як отримати статус УБД — порядок дій

Військовослужбовцю, який хоче набути статусу УБД, необхідно виконати такий порядок дій:

Крок 1. Потрібно подати на ім'я свого керівництва рапорт про надання комплекту документів, які є підставою для надання статусу УБД.

Крок 2. Керівництво через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) організує оформлення та видачу таких документів:

довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України;

обов'язково як мінімум один із цих документів: витримки (копії) бойових донесень, із журналів бойових дій, з вахтових журналів; копії польотних листів, матеріалів службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

також можуть додаватися інші документи, що містять докази та підтверджують факт виконання особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань;

для тих, хто перебував у полоні чи заручниках — матеріали службових розслідувань за фактом потрапляння в полон чи заручників.

Крок 3. Після отримання необхідних документів необхідно звернутися до комісії з питань розгляду матеріалів щодо надання статусу УБД.

Крок 4. На розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД слід подати такі документи:

рапорт (заява) про розгляд документів на комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;

документи, зазначені у п. 2;

згоду на збирання та обробку персональних даних;

засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьової та оборотної сторони паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

дві кольорові фотографії розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя повинне займати 65-70% фотографії.

Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій утворюються у:

Міністерстві оборони України;

Генштабі ЗСУ;

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

В/Ч А0515, А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617;

Командуваннях ЗС ЗСУ, ВМС ЗСУ та СВ ЗСУ;

ОК "Північ", "Південь", "Схід" та "Захід".

Що робити після оформлення всіх документів для набуття статусу УБД

Як зазначив адвокат Джамал Стаценко, комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій зобов'язана у місячний строк із дня отримання всіх документів доводити до військовослужбовця ухвалене рішення та роз'яснити порядок отримання посвідчення УБД.

За словами юриста, у разі відмови Комісії у визнанні військовослужбовця УБД, таке рішення може бути оскаржено у судовому порядку.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялося, що в Україні стартувала державна програма щодо відновлення пошкодженого під час бойових дій житла "єВідновлення". У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України пояснили, хто може отримати допомогу.