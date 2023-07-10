Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал обращение Украины в суд ООН "политическим" иском (фото)

Иранские дипломаты недовольны иском Украины в Международный суд ООН и заявили, что специалисты из Украины, США, Канады, Франции и Великобритании были удовлетворены отчетом следователей.

В МИД Ирана обвинили Украину, Канаду, Великобританию и Швецию "в преследовании политических целей и интересов" и не согласились с иском в Международный суд ООН, который связан с атакой на пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" над Тегераном в 2020 году. Об этом сообщает иранское издание IPHA.

Дипломатическое ведомство азиатской страны заявило, что официальные власти сразу сформировали "независимую техническую группу" после падения авиасудна. Это якобы свидетельствует о "доброй воле и прозрачности". В МИД Ирана отметили, что страна способствовала и оказывала помощь, включая немедленное оформление виз, чтобы специалисты и эксперты из Украины и Канады смогли посетить место уничтожения лайнера.

Правительство Ирана заявило, что технический отчет тщательно подготовили в определенные сроки с участием экспертов из Украины, США, Канады, Франции и Великобритании. Отчет якобы был "хорошо воспринят" большинством специалистов из этих государств.

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В заявлении дипломаты отметили, что в соответствии со своей юрисдикцией военная прокуратура Тегерана провела всестороннее и тщательное расследование, которое было беспристрастным.

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Иск в суд ООН против Ирана

В заявлении, которое опубликовало МИД Украины, отмечается, что виновник не отвечает на требования с декабря прошлого года. Теперь Международная группа будет требовать справедливого наказания через суд. Вместе с Украиной к иску присоединились Великобритания, Канада и Швеция. Иранские представители проигнорировали требование и не ответили на предложение о создании арбитража для решения этого спора. Соответствующее постановление было направлено еще 28 декабря 2022 года.

Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал вблизи иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции, заявил, что берет на себя всю ответственность за атаку на украинский авиалайнер.