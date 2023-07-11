100 дней одно и то же: Навальному ежедневно приходится слушать сообщения Путина (фото)

Российский оппозиционер Алексей Навальный сто дней слушает одну и ту же речь Владимира Путина. Руководство колонии, где находится противник кремлевского режима, утверждает, что это часть "воспитательной работы".

В понедельник, 10 июля, российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в течение ста дней ему каждый вечер приходится слушать речь Владимира Путина. Соответствующее сообщение Навальный опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я говорю нашему политруку: вы хоть нормальные? Сделайте еще одно выступление Путина", — написал он.

Но, руководство колонии отвечает, что поскольку выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием было посвящено ситуации в 2023 году, Навальный будет слушать послание в течение года.

"Будет другое сообщение — мы его выслушаем", — ответил работник колонии. Он также заявил, что послание президента России было отобрано на основе поручений о воспитательной работе.

Кто такой Алексей Навальный

Алексей Навальный — российский оппозиционер. Стал известным как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Лауреат Премии имени Сахарова 2021 года.

Алексея Навального арестовали в январе 2021 года. Затем он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение в связи с попыткой его отравления. Через месяц его осудили за якобы финансовые преступления. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Еще через два месяца его обвинили в создании экстремистской организации, а затем список обвинений расширили за пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма. Кремль обвиняет его в "экстремизме", за что Навального могут приговорить к 30 годам в новом суде.

В январе 2014 года партия "Народный Альянс" во главе с А. Навальным выразила поддержку участникам Майдана и осудила силовой сценарий подавления акции протеста со стороны властей. Также в заявлении говорилось, что членство Украины в Евросоюзе не противоречит интересам России, которая также должна двигаться к европейским ценностям.

В октябре 2014 года в интервью на радио "Эхо Москвы" Навальный заявил, что хотя Крым незаконно оккупирован с грубыми нарушениями международного права, но Навальный считает его частью России, что останется ею и в ближайшем будущем в состав Украины не вернется.