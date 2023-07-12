"Звуки взрывов все сильнее": в Екатеринбурге вспыхнул большой пожар (фото, видео)

По данным российских журналистов, огонь охватил склады около СНТ "Энергетик-3". Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

В ночь на 12 июля на территории Российской Федерации, в городе Екатеринбург, произошел масштабный пожар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram.

В ведомстве заявили, что загорелись два автомобиля, деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1300 квадратных метров.

"Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. В тушении задействованы 50 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в публикации.

Позже в МЧС добавили, что в 02:17 по московскому времени пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров.

По данным российского издания E1.RU, возгорание произошло на складах возле СНТ "Энергетик-3". Местные жители сообщили журналистам о взрывах в районе населенного пункта Синие Камни.

"Пожар страшный. Огромное зарево, черный дым, слышны звуки взрывов. Нахожусь недалеко от Метеогорки, из окна виден этот пожар, и звуки взрывов все сильнее", — сообщил очевидец.

Напомним, что в ночь на 8 июля в городе Шебекино Белгородской области Российской Федерации произошло сразу несколько пожаров. Губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ якобы обстреляли населенный пункт "Градами".

Ранее, июня, в Москве произошел пожар в крупном бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля. Из здания спасли 11 человек, трое из них пострадали. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания.