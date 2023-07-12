Срочные поставки: страны G7 объявили, что помогут Украине в случае нового нападения РФ, — FT

Лидеры цивилизованного мира обязались поставлять современное военное оборудование, поддерживать обучение украинских сил, обмениваться разведданными и помочь в киберзащите.

Страны "Большой семерки" (G7) пообещали оказывать срочную военную помощь Украине в случае нового конфликта с Россией в будущем. Об этом 12 июля сообщило издание Financial Times.

Новый план направлен на то, чтобы помочь украинцам в случае опасности защитить себя. Страны G7 договорились организовать совместные рамки для предоставления долгосрочных гарантий безопасности нашему государству, направленных на превращение его в военную крепость для отпора российской агрессии.

Обязательства будут включать поставки "современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море". Также лидеры цивилизованного мира будут поддерживать обучение украинских сил, обмен разведывательной информацией и помощь в киберзащите. В обмен на это Киев обязан провести реформы, в частности судебной системы и гражданского контроля над армией.

Соответствующие обязательства появились во время участия президента Украины Владимира Зеленского в среду в Литве на саммите лидеров НАТО. Он считает, что это позволит привлечь больше поддержки своей армии, которая борется с вторжением России.

"Мы понимаем, что лучшая гарантия для Украины — быть в НАТО", — пояснил он.

Обязательства, как информирует издание, определяют положения относительно безопасности Украины и помощи по освобождению территории, оккупированной российскими войсками, и модернизировать армию страны. Киев обязуется провести реформы, в частности, гражданского контроля за ВСУ и судебной системы.

Напомним, 12 июля на саммите в Вильнюсе начался Совет Украина-НАТО. На мероприятии обсудили новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути официального вступления в НАТО.