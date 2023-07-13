Последних украинских беженцев переселили с круизного лайнера MS Victoria в Шотландии (видео)

По словам уроженки Ивано-Франковска Натальи Пидручной, она надеется вернуться домой, когда война закончиться. Но пока чувствует себя как дома в шотландской столице.

Украинские беженцы, которые больше года проживали на круизном лайнере в Лейте, пригород шотландской столицы Эдинбурга, переселились в новое жилье. Об этом сообщает BBC.

Чуть больше тысячи беженцев после переезда из Украины поселили на корабле MS Victoria, но в минувший вторник, 11 июля, контракт с шотландским правительством завершился.

Не все смогли найти жилье в Эдинбурге. Некоторых разместят в отелях, за которые заплатит шотландское правительство.

Одна из украинских переселенок, Наталья Пидручная, рассказала журналистам о переезде с корабля.

Некоторых переселенцев разместят в отелях, за которые заплатит шотландское правительство.

"Это сложно, потому что не все друзья смогли остаться в Эдинбурге. Некоторые переехали, и мы с ними попрощались. Но это новая страница, мы не могли все время оставаться на корабле", — сказала уроженка Ивано-Франковска.

По ее словам, она несколько удивилась, впервые увидев корабль, на котором ей впоследствии пришлось прожить больше года.

"Все было очень хорошо здесь: продукты, каюты — довольно мило место", — сказала украинка, которая, говорит, что надеется остаться в шотландской столице, но пока у нее нет жилья, кроме временного номера в отеле.

"Надеюсь вернуться домой, когда война закончиться, но пока чувствую себя здесь как дома", — пояснила она.

Напомним, что украинцы, которые прежде жили на корабле в Шотландии, объясняли, что им не на что жаловаться.

Хотя представители "Красного креста" и отмечали, что некоторым украинским беженцам в Шотландии приходится месяцами жить в каютах без окон.