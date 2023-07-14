Ошибка молодости: тест ДНК раскрыл тайну женщины, которая может разрушить ее семью

Женщину мучает совесть из-за совершения глупой давней ошибки. Она спрятала тест ДНК, чтобы муж никогда не узнал правду.

Женщина скрывала от своего супруга результаты ДНК, потому что они выдают секрет, который она скрывала от него с подросткового возраста. Как оказалось, ее первая школьная "интрижка" и был отцом ее ребенка, а никак не ее законный муж. Об этом она рассказала в социальной сети Reddit, передает Mirror.

Вся жизнь женщины начала рушиться после того, как она обнаружила, что ее школьная интрижка на самом деле является биологическим отцом ее сына. Она рассказала, как 15 лет назад "подцепила" одного из "самых популярных парней в школе" на вечеринке.

"Пятнадцать лет назад я была глупой старшеклассницей, восставшей против родителей после того, как меня заставили переехать в новый город из-за работы моего отца. Мне пришлось оставить всех своих друзей позади. А компания, с которой я столкнулась в новой школе, не оказала на меня лучшего влияния. Я была в депрессии и делала все, что могла, чтобы показать своим родителям, что переезд в новый город было худшей ошибкой, которую они могли совершить", — объяснила она.

Спустя некоторое время, по словам женщины, она познакомилась с молодым человеком по имени Брент, который был очень веселым и интересным. Он пригласил ее на свидание.

Но несмотря на зараждающиеся отношения, она отправилась на школьную вечеринку, где и произошла та самая "интрижка".

"Через неделю Брент снова пригласил меня. Мы пошли к нему домой, и я осталась на ночь", — пишет она

Спустя некоторое время девушка поняла, что беременна, но вопрос — кто именно стал отцом ребенка.

Женщина сказала: "Брент даже не задавался вопросом, был ли это его ребенок или нет. Он познакомил меня со своей семьей, заявил о своем намерении жениться на мне и бросил школу, чтобы устроиться на постоянную работу.

По ее словам, она вышла замуж за Брента и сейчас у них двое детей, отцом которых точно является он. Но вот в родстве Брента с первенцем она не была уверена.

Однажды супруг рассказчицы решил пройти тест ДНК "просто для развлечения".

"Они с друзьями хотели узнать больше о своих предках и увидеть, что на самом деле было их наследием. Результаты пришли сегодня, и я открылв их до того, как Брент вернулся домой с работы", — сообщила женщина.

Как и следовало ожидать, отцом первого ребенка оказался не ее супруг.

"Я спрятала результаты, но знаю, что Брент в конце концов спросит о них. Я не могу продолжать этот фарс, и я уже разрываюсь от чувства вины. Я не знаю, что делать. Моему сыну 14- лет. Он любит человека, которого называет папой. Этот секрет разрушит нашу семью", — откровенно написала женщина.

Напомним, что в Британии близнецы ради развлечения принесли домой семейный набор ДНК и разоблачили собственную мать в измене. Они обнаружили, что их отец — не биологический.

Ранее сообщалось, что в Британии женщина устроилась на работу "голой уборщицей" и стала получать бешеные деньги. Она быстро выплатила все долги и задумалась, чтобы уйти с основной работы.