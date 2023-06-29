Близнецы ради развлечения принесли домой семейный набор ДНК и уличили собственную мать в измене

Вся жизнь мужчины разбилась на куски после того, как он узнал результаты семейного теста-ДНК. Вследствие этого всплыла история, которая произошла почти 2 десятилетия назад.

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В Великобритании мужчина уличил жену в измене благодаря семейному тесту ДНК, который приобрели двое его детей. Об этом сообщает издание Міггог.

Жизнь мужчины разбилась вдребезги, когда его 17-летние дети-двойняшки — мальчик и девочка, получили результаты теста. Оказалось, что он не является их биологическим отцом.

"Мы с моей женой Келли знакомы более 20 лет и женаты 18 лет. У нас 17-летние близнецы, и я узнал, что они не мои два дня назад. Мы влюбились, поженились. Через пару месяцев после того, как мы поженились, у нас возникла большая ссора относительно того, в каком направлении мы хотим развивать свой бизнес, и я ушел из дома. Она пришла ко мне через пару недель, и мы пошли на компромисс. С тех пор мы неразлучны", — рассказывает мужчина.

Женщина призналась, что во время того она выпила лишнего и переспала со случайным мужчиной, но заверила, что после того ни разу его не изменяла.

"Келли постоянно плакала и просила прощения. Измена дезориентировала меня. Я сказал Келли, что мне нужно время, чтобы разобраться с этим, и сейчас я живу в отеле. Я не собираюсь бросать своих детей — возможно, я не их отец, но я все равно их папа и очень их люблю. Келли всегда была замечательной женой и отличным деловым партнером. Я не знаю, смогу ли я снова смотреть на нее так же, или снова буду тем же человеком", — говорит мужчина.

В конце концов он решил вернуться в семейный дом, чтобы обсудить ситуацию с глазу на глаз и услышать другую сторону истории. Пара поработала с семейным консультантом и решила сохранить отношения.

Напомним, что в Великобритании женщина устроилась подрабатывать "голой уборщицей" и стала получать бешеные деньги. Она быстро поквиталась с долгами и задумалась, чтобы уйти с основной работы.

Ранее сообщалось, что в Италии с работы уволили учительницу, которая прогуливала 20 лет подряд. Учительница средней школы 10 лет отсутствовала на работе без уважительных причин, а 14 лет была на больничном.