Наконец-то уволили: учительница отсутствовала в школе 20 из 24 лет работы

Преподаватель средней школы 10 лет отсутствовала на работе без уважительных причин, а 14 лет была на больничном.

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В Италии уволили учительницу за то, что она пропустила в общей сложности 20 из 24 лет работы в школе в Кьодже, сообщает NewsItaly24.

За все эти годы она всего четыре месяца подряд преподавая историю и философию в средней школе Кьоджа, Венеция.

Это связано с тем, что первые десять лет своей карьеры она полностью отсутствовала, а следующие 14 в основном находилась на больничном.

Как ей удалось отсутствовать 10 лет на работе без уважительных причин не сообщается.

Всего на работе она провела четыре года, но с перерывами. Даже когда она присутствовала в классе, ученики жаловались, что она была "неподготовленной" и ставила случайные оценки. Министерство образования потребовало отстранения учителя с 2015 года после проверки. Согласно отчету, она не обращала внимания на учеников и постоянно писала текстовые сообщения в своем мобильном телефоне.

Женщина не согласилась и подала апелляцию.

В 2018 году суд Венеции заявил, что не согласен с решением министерства, поскольку проверка длилась слишком мало, чтобы оценить квалификацию учителя. Министерство рассудило, что оно не смогло бы оценить женщину в течение более длительного периода времени, учитывая, что она так долго отсутствовала. Так, в 2021 году Венецианский апелляционный суд принял решение об увольнении учителя. И только сейчас это решение подтвердил и Кассационный суд.

14 июня Фокус писал о том, что учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое ей доводилось слышать за все годы работы. Дочь учительницы поделилась на популярном форуме Reddit "худшим" именем, которое ее мама слышала за всю свою карьеру, заявив, что оно ни капли не соответствует личности ребенка.

Ранее, 21 апреля, мы сообщали, что учительница бросила работу, чтобы стать диснеевской принцессой. Оливия Катфорт бросила скучную работу в школе, чтобы стать диснеевской принцессой. Девушка создала развлекательную компанию "Beyond A Princess". Сейчас на нее работает команда из 8-10 девушек, которые обучены танцам и пению.