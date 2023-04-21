"Просто вау": учительница бросила работу, чтобы стать стать диснеевской принцессой (фото)

Оливия Катфорт бросила скучную работу в школе, чтобы стать диснеевской принцессой. Девушка создала развлекательную компанию "Beyond A Princess". Сейчас на нее работает команда из 8-10 девушек, которые обучены танцам и пению.

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27-летняя Оливия Катфорт из Питерборо, Кембриджшир (Великобритания), воплотила в жизнь мечту многих маленьких девочек. Женщина бросила работу учительницей и стала диснеевской принцессой. Об этом рассказывает The Mirror.

Девушка открыла свою детскую развлекательную компанию "Beyond A Princess" в 2021 году. Поначалу она развивала свой бизнес параллельно с работой преподавателя исполнительского искусства. Однако ее компания начала приносить доход и стала настолько популярной, что через 10 месяцев женщина решила уйти со школы, чтобы стать принцессой на постоянной основе. Издание отмечает, что британка смогла себе позволить купить двухэтажный дом стоимостью 250 000 фунтов стерлингов.

Многие из ее нарядов имитируют культовых диснеевских любимиц, таких как Эльза из мультфильма "Холодное сердце", Ариэль из "Русалочки" и принцесса Жасмин из "Аладдина". Хотя образы девушки и похожи на них, но она не может использовать их имена по юридическим причинам.

Сейчас Оливия занимается своим бизнесом на постоянной основе. Она вместе с сотрудниками своей компании играет принцесс, участвуя в детских праздниках, корпоративных мероприятиях и сотрудничая с разными брендами. Женщина предлагает услуги не только в качестве принцессы. Она также исполняет роли Уэнсдей и Энид из сериала Netflix "Уэнсдей" и злодеек, таких как Малефисента.

Первыми двумя знаковыми платьями для девушки были платье Золушки и платье Белль Фото: коллаж Фокус

Британка говорит, что на полное перевоплощение в принцессу уходит около двух часов.

"Параллельно я работала учителем. Всего через 10 месяцев мне пришлось уволиться с работы, потому что я была так занята работой принцессы. У меня получилось заниматься этим полный рабочий день. Я копила все, что зарабатывала в школе, и вкладывала их в создание образов принцесс. Моими первыми двумя знаковыми платьями были платье Золушки и платье Белль. Они были просто "вау" платья", — рассказала Оливия.

Женщина отметила, что сейчас на нее работает команда из 8-10 девушек, которая выступает каждые выходные.

"Я позаботилась о том, чтобы вся моя команда была обучена пению, танцам и актерской игре, так что дети получают подлинный опыт, потому что все девочки поют точно так же, как принцессы", — добавила Оливия.

Ранее Фокус писал, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.

Также сообщалось, что накричавшая на неуправляемых детей женщина уволилась с работы. Джеки Миллер, водитель школьного автобуса, рассказала, что группа учеников часто вела себя агрессивно.