Нарешті звільнили: вчителька була відсутня в школі 20 із 24 років роботи

Викладач середньої школи 10 років була відсутня на роботі без поважних причин, а 14 років була на лікарняному.

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В Італії звільнили вчительку за те, що вона пропустила загалом 20 із 24 років роботи у школі в Кьоджі, повідомляє NewsItaly24.

За всі ці роки вона лише чотири місяці поспіль викладала історію та філософію в середній школі Кьоджа, Венеція.

Це пов'язано з тим, що перші десять років своєї кар'єри вона повністю була відсутня, а наступні 14 здебільшого перебувала на лікарняному.

Як їй вдалося бути відсутньою 10 років на роботі без поважних причин, не повідомляється.

Загалом на роботі вона провела чотири роки, але з перервами. Навіть коли вона була присутня в класі, учні скаржилися, що вона була "непідготовленою" і ставила випадкові оцінки. Міністерство освіти зажадало відсторонення вчителя з 2015 року після перевірки. Згідно зі звітом, вона не звертала уваги на учнів і постійно писала текстові повідомлення у своєму мобільному телефоні.

Жінка не погодилася і подала апеляцію.

У 2018 році суд Венеції заявив, що не згоден з рішенням міністерства, оскільки перевірка тривала занадто мало, щоб оцінити кваліфікацію вчителя. Міністерство розсудило, що воно не змогло б оцінити жінку впродовж тривалішого періоду часу, враховуючи, що вона так довго була відсутня. Так, 2021 року Венеційський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення вчительки. І тільки зараз це рішення підтвердив і Касаційний суд.

14 червня Фокус писав про те, що вчителька назвала "найгірше" ім'я дитини, яке їй доводилося чути за всі роки роботи. Дочка вчительки поділилася на популярному форумі Reddit "найгіршим" ім'ям, яке її мама чула за всю свою кар'єру, заявивши, що воно ні краплі не відповідає особистості дитини.

Раніше, 21 квітня, ми повідомляли, що вчителька кинула роботу, щоб стати діснеївською принцесою. Олівія Катфорт кинула нудну роботу в школі, щоб стати діснеївською принцесою. Дівчина створила розважальну компанію "Beyond A Princess". Наразі на неї працює команда з 8-10 дівчат, які навчені танцям і співу.