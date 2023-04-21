"Просто вау": вчителька покинула роботу, щоб стати діснеївською принцесою (фото)

Олівія Катфорт покинула нудну роботу у школі, щоб стати діснеївською принцесою. Дівчина створила розважальну компанію "Beyond A Princess". Зараз на неї працює команда з 8-10 дівчат, які навчені танцям та співам.

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27-річна Олівія Катфорт з Пітерборо, Кембріджшир (Велика Британія), втілила в життя мрію багатьох маленьких дівчаток. Жінка покинула роботу вчителькою та стала діснеївською принцесою. Про це розповідає The Mirror.

Дівчина відкрила свою дитячу розважальну компанію "Beyond A Princess" у 2021 році. Спочатку вона розвивала свій бізнес паралельно із роботою викладача творчого мистецтва. Однак її компанія почала приносити дохід і стала настільки популярною, що за 10 місяців жінка вирішила піти зі школи, щоб стати принцесою на постійній основі. Видання зазначає, що британка спромоглася собі дозволити купити двоповерховий будинок вартістю 250 000 фунтів стерлінгів.

Багато з її нарядів імітують культових діснеївських улюблениць, таких як Ельза з мультфільму "Холодне серце", Аріель з "Русалочки" та принцеса Жасмін з "Аладдіна". Хоча образи дівчини й схожі на них, але вона не може використовувати їхні імена з юридичних причин.

Наразі Олівія займається своїм бізнесом на постійній основі. Вона разом зі співробітниками своєї компанії грає принцес, беручи участь у дитячих святах, корпоративних заходах та співпрацюючи з різними брендами. Жінка пропонує послуги не тільки як принцеса. Вона також виконує ролі Уенсдей та Енід із серіалу Netflix "Уенсдей" та лиходіїв, таких як Малефісента.

Першими двома знаковими сукнями для дівчини були сукня Попелюшки та сукня Белль Фото: колаж Фокус

Британка каже, що на повне перетворення в принцесу займає близько двох годин.

"Паралельно я працювала вчителем. Усього через 10 місяців мені довелося звільнитися з роботи, тому що я була так зайнята роботою принцеси. У мене вийшло займатися цим повний робочий день. Я накопичувала все, що заробляла в школі, і вкладала їх у створення образів принцес. Моїми першими двома знаковими сукнями були сукня Попелюшки та сукня Белль. Вони були просто "вау" сукні", — розповіла Олівія.

Жінка зазначила, що зараз на неї працює команда із 8-10 дівчат, яка виступає щовихідних.

"Я подбала про те, щоб вся моя команда була навчена співам, танцям та акторській грі, так що діти отримують справжній досвід, тому що всі дівчатка співають, так само як принцеси", — додала Олівія.

Раніше Фокус писав, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.

Також повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.