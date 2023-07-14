Путин приедет на саммит БРИКС: все главы государств примут личное участие, — президент ЮАР

В связи с ордером МУС на арест президента РФ в СМИ предполагали, что саммит БРИКС может состояться виртуально. Президент ЮАР опроверг эту информацию — по его словам, главы пяти стран будут в Африке лично.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на заседании Делового совета БРИКС в Сэндтоне 13 июля заявил, что саммит состоится в августе при личном присутствии пяти глав государств, сообщает EWN.

После того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина, появились предположения, что это событие могло произойти виртуально. Но Рамафоса сказал, что этого не будет. Это значит, что Путин, невзирая на ордер МУС, будет лично присутствовать на саммите БРИКС.

Рамафоса сказал бизнес-лидерам и послам, собравшимся в Sandton Convention Center, что саммит БРИКС не состоится виртуально, как некоторые предполагали.

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом — нет. Он будет лицом к лицу, глаза в глаза".

Глава Делового совета БРИКС Ставрус Николау заявил, что все главы государств пяти стран БРИКС примут участие в августовской встрече.

"Ожидайте нескольких глав государств. Но важно то, что пять глав государств БРИКС примут участие в форуме", — заявил Николау.

Свое участие в саммите, который должен пройти в Йоханнесбурге, уже подтвердили не менее 22 глав государств.

Союз БРИКС

БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума.

С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае.

Напомним, 13 июля сообщалось, что Путин может не полететь в ЮАР на саммит БРИКС. По словам российских журналистов, глава Кремля чувствует неуверенность из-за неудач на фронте в Украине, военного мятежа Евгения Пригожина и ордера на арест от МУС.

3 июня журналисты писали, что Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки. Сообщалось, что Южная Африка лихорадочно ищет способы избежать встречи с Путиным, возможно, путем переноса саммита БРИКС в другую страну.