Слишком боится суда и нового бунта: Путин может не полететь в ЮАР на саммит БРИКС, — росСМИ

По словам российских журналистов, глава Кремля чувствует неуверенность из-за неудач на фронте в Украине, военного мятежа Евгения Пригожина и ордера на арест от МУС.

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Президент РФ Владимир Путин отложил решение о поездке на саммит БРИКС. Он боится внутренней дестабилизации и ареста по ордеру от Международного уголовного суда. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на трех неназванных российских чиновников.

Сообщается, что глава Кремля очень боится за ситуацию в РФ после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Издание пишет, что Кремль хочет как можно скорее объявить о первой официальной международной поездке президента РФ в то время, как на самого Путина наложили множество санкций. Это дало бы возможность дать сигнал Западу о том, что глава Кремля не изолирован, а российскому обществу показать свою силу и "стабильность".

Однако из-за отсутствия успехов на фронте, ордер МУС и военный мятеж Пригожина заставили Путина испытывать неуверенность.

"В Кремле и МИДе готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый — с Путиным. Второй — опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность перевешивают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников", — сказал журналистам анонимный чиновник.

Что такое БРИКС

Содружество из 5 государств: России, ЮАР, Бразилии, Индии и Китая. Была создана в 2006-м году. В Августе 2023-го года должен состояться саммит в ЮАР должен состояться саммит организации. На нем обещал присутствовать и Владимир Путин.

Напомним, что 3 июня журналисты писали, что Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки. Сообщалось, что Южная Африка лихорадочно ищет способы избежать встречи с Путиным, возможно, путем переноса саммита БРИКС в другую страну.

7 июля Белорусский политик Александр Лукашенко раскрыл место пребывания Пригожина. Он заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" сейчас "на свободе". По мнению политика, Владимир Путин не станет мстить за мятеж.