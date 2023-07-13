Занадто боїться суду і нового бунту: Путін може не полетіти в ПАР на саміт БРІКС, — росЗМІ

За словами російських журналістів, очільник Кремля відчуває невпевненість через невдачі на фронті в Україні, військовий заколот Євгена Пригожина та ордер на арешт від МКС.

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Президент РФ Володимир Путін відклав рішення про поїздку на саміт БРІКС. Він боїться внутрішньої дестабілізації та арешту за ордером від Міжнародного кримінального суду. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на трьох неназваних російських чиновників.

Повідомляється, що глава Кремля дуже боїться за ситуацію в РФ після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Видання пише, що Кремль хоче якомога швидше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку президента РФ у той час, як на самого Путіна наклали безліч санкцій. Це дало б можливість дати сигнал Заходу про те, що глава Кремля не ізольований, а російському суспільству показати свою силу і "стабільність".

Однак через відсутність успіхів на фронті, ордер МКС і військовий заколот Пригожина змусили Путіна відчувати невпевненість.

"У Кремлі та МЗС готують два базові сценарії участі Росії в саміті БРІКС. Перший — із Путіним. Другий — побоювання за внутрішню і зовнішню безпеку переважують. Путін залишається в Москві і виступає по відеоконференцзв'язку. Але в ПАР все одно летить делегація чиновників", — сказав журналістам анонімний чиновник.

Що таке БРІКС

Співдружність із 5 держав: Росії, ПАР, Бразилії, Індії та Китаю. Була створена 2006-го року. У серпні 2023-го року має відбутися саміт у ПАР має відбутися саміт організації. На ньому обіцяв бути присутнім і Володимир Путін.

Нагадаємо, що 3 червня журналісти писали, що Володимир Путін став справжнім головним болем для Південної Африки. Повідомлялося, що Південна Африка гарячково шукає способи уникнути зустрічі з Путіним, можливо, шляхом перенесення саміту БРІКС в іншу країну.

7 липня Білоруський політик Олександр Лукашенко розкрив місце перебування Пригожина. Він заявив, що засновник ПВК "Вагнер" зараз "на волі". На думку політика, Володимир Путін не стане мстити за заколот.