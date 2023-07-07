"Не на территории Беларуси": Лукашенко раскрыл место пребывания Пригожина

Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" сейчас "на свободе". По мнению политика, Владимир Путин не станет мстить за мятеж.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не находится на территории Республики Беларусь. Об этом сказал Александр Лукашенко на пресс-конференции с международными СМИ в Минске, пишет CNN 6 июля.

"Что касается Евгения Пригожина, то он в Петербурге. Или, может быть, сегодня утром он поедет в Москву или еще куда-нибудь. Но он сейчас не на территории Беларуси", — сказал Лукашенко.

Белорусский политик заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" сейчас "на свободе". По его мнению, Владимир Путин не станет мстить Евгению Пригожину за мятеж.

"Что будет с Пригожиным дальше? Что ж, всякое бывает в жизни. Но если вы думаете, что Путин настолько злой и мстительный, что завтра "убьет" Пригожина — нет, этого не будет", — утверждает Александр Лукашенко.

Политик также прокомментировал вероятность размещения в Беларуси "вагнеровцев". По его словам, это решение будет принято "в ближайшее время" в РФ.

Напомним, что 27 июня Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится на территории Республики Беларусь. Он также подчеркнул, что все гарантии, данные основателю ЧВК "Вагнер", были соблюдены.

Мы также сообщали, что 29 июня российские СМИ зафиксировала на камеру взлет вертолета, который Петербурге забирал человека, похожего на Евгения Пригожина. Снимки сделаны вечером у вертолетной площадки на Английской набережной.

Еще мы писали о том, что про данным журналистов от 5 июля, оружие, найденное во время обысков, вернули главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Владелец лично приехал за ним в управление ФСБ РФ в Санкт-Петербурге.