Пригожин лично забрал в Петербурге Glock, которым его наградил Шойгу, — росСМИ

Изъятые во время обысков 10 миллиардов рублей получал по доверенности водитель экс-мятежника, однако за оружием он приехал лично. Евгению Пригожину вернули подарок от Минобороны — именной пистолет.

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Оружие, найденное во время обысков, вернули главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Владелец приехал лично в управление ФСБ РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 5 июля в "Фонтанке".

По данным медиа, 4 июля к зданию управления подъехали две машины — BMW 7 Серии и Land Cruiser с охраной. Двери BMW открылись, и оттуда вышел Пригожин.

Как выяснили журналисты, за несколько часов до этого главу ЧВК официально пригласили для возврата изъятого во время обысков в его резиденции оружия. Ранее, 2 июля, Пригожину также вернули 10 миллиардов рублей, обнаруженных правоохранителями. Однако деньги экс-мятежник получал не лично — их отдали водителю по доверенности.

По информации медиа, в управлении ФСБ руководитель "вагнеровцев" забрал два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка", а также несколько ружей и пистолетов. Кроме того, организатор мятежа на территории РФ забрал именной пистолет Glock, которым его до конфликта наградил министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу.

"Вскоре Евгений Пригожин вышел, а сопровождавшие его лица вынесли винтовки и сложили их в автомобиль. Кортеж уехал", — описали в медиа.

Напомним, кроме 10 миллиардов рублей водителю Пригожина в Санкт-Петербурге вернули сотни тысяч долларов и слитки золота. Сам он находился в Москве.

5 июля пресс-служба Минобороны Великобритании проинформировала, что после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" из публичного поля исчезли российские военачальники. В частности, в британской разведке обратили внимание на "исчезновение" Сергея Суровикина и Юнус-бека Евкурова.