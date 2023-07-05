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Світ Військовий заколот Пригожина

Пригожин особисто забрав у Петербурзі Glock, яким його нагородив Шойгу, — росЗМІ

Сергій Шойгу, Шойгу, міністр оборони РФ, міністр оборони Росії
Фото: ТАСС | Сергій Шойгу нагородив Євгена Пригожина до конфлікту

Вилучені під час обшуків 10 мільярдів рублів отримував за довіреністю водій ексзаколотника, однак за зброєю він приїхав особисто. Євгену Пригожину повернули подарунок від Міноборони — іменний пістолет.

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Зброю, знайдену під час обшуків, повернули очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Власник приїхав особисто в управління ФСБ РФ у Санкт-Петербурзі. Про це повідомили 5 липня у "Фонтанка".

За даними медіа, 4 липня до будівлі управління під’їхали дві автівки — BMW 7 Серії та Land Cruiser з охороною. Двері BMW відчинилися, і звідти вийшов Пригожин.

Як з’ясували журналісти, за кілька годин до цього голову ПВК офіційно запросили для повернення вилученої під час обшуків в його резиденції зброї. Раніше, 2 липня, Пригожину також повернули 10 мільярдів рублів, виявлених правоохоронцями. Однак гроші ексзаколотник отримував не особисто — їх віддали водію за довіреністю.

За інформацією медіа, в управлінні ФСБ керівник "вагнерівців" забрав два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку "АРка", а також кілька рушниць та пістолетів.Окрім того, організатор заколоту на території РФ забрав іменний пістолет Glock, яким його до конфлікту нагородив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу.

"Незабаром Євген Пригожин вийшов, а особи, що супроводжували його, винесли гвинтівки й склали їх в автомобіль. Кортеж поїхав", — описали в медіа.

Нагадаємо, окрім 10 мільярдів рублів водію Пригожина у Санкт-Петербурзі повернули сотні тисяч доларів та злитки золота. Сам він перебував у Москві.

5 липня пресслужба Міноборони Великої Британії проінформувала, що після збройного заколоту ПВК "Вагнер" із публічного поля зникли російські воєначальники. Зокрема, у британській розвідці звернули увагу на "зникнення" Сергія Суровікіна та Юнус-бека Євкурова.