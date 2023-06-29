Опознать мешает маска: росСМИ пишут, что Пригожина заметили в Петербурге (фото)

Человека в медицинской маске видели на вертолетной площадке. Летательный аппарат принадлежал компании, связанной с главой ЧВК "Вагнер".

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В четверг, 29 июня, российское медиа "Фонтанка" зафиксировала на камеру взлет вертолета, который Петербурге забирал человека, похожего на Евгения Пригожина. Летательный аппарат принадлежал компании, связанной с бизнесменом.

Отмечается, что снимки сделаны вечером у вертолетной площадки на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На кадрах виден невысокий плотный человек в светлой футболке, черной куртке и кепке. Его лицо скрывает медицинская маска, которая не позволяет на 100% утверждать, что это Евгений Пригожин, отмечают журналисты. Футболка, по их мнению, напоминает ту, в которой глава ЧВК "Вагнер" ранее фигурировал в СМИ.

"По словам корреспондента, вертолет долго кружил и сел в такой момент, чтобы оперативно забрать человека из подъехавшей машины и тут же взлететь", – говорится в сообщении.

Также журналисты уточняют, что прямо через Неву на съезде с Благовещенского моста находится отель "Трезини", на набережной между 5 и 6 линиями Васильевского острова, в котором прошли обыски 24 июня.

"В 2015 году СЗМТУ Росавиации в своем отчете о происшествиях сообщает, что вертолет RA44 RA 06226 принадлежит ООО "Общепит". Раньше оно также было зарегистрировано на 5 линии Васильевского острова, но уже у набережной Смоленки, а не Невы — в 2 шагах от отеля, где нашли вторую машину с несколькими миллиардами наличными", – пишет медиа.

Примечательно, что ООО "Общепит" осуществляло организацию питания в санаторно-курортных комплексах МО РФ, на армейских международных играх, а также учебных сборах.

По информации издания, директор и совладелец "Общепита" Павел Арнольд раньше руководил ООО "Литера", которому принадлежит компания "Бизнес Проджект". Также среди бывших бенефециаров компании значится и уже ликвидированное ООО "Альфа", принадлежавшее Евгению Пригожину.

Кроме того, журналисты отметили, что телохранитель, сопровождавший человека, улетевшего на вертолете, очень похож на мужчину, который вместе с Пригожиным приезжал в Волгоград осенью 2022 года.

Напомним, 29 июня американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источник в разведке США заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" начали наступление на Бахмут без приказа от Минобороны РФ, которое в то время планировало перейти к обороне.

В этот же день глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что Евгения Пригожина удалось убедить прекратить вооруженный мятеж, надавив на его "патриотические убеждения".