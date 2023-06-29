Впізнати заважає маска: росЗМІ пишуть, що Пригожина помітили в Петербурзі (фото)

Людину в медичній масці бачили на вертолітному майданчику. Літальний апарат належав компанії, пов'язаній із главою ПВК "Вагнер".

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У четвер, 29 червня, російське медіа "Фонтанка" зафіксувало на камеру зліт вертольота, який у Петербурзі забирав людину, схожу на Євгенія Пригожина. Літальний апарат належав компанії, пов'язаній із бізнесменом.

Зазначається, що знімки зроблено ввечері біля вертолітного майданчика на Англійській набережній у Санкт-Петербурзі. На кадрах видно невисокого кремезного чоловіка у світлій футболці, чорній куртці та кепці. Його обличчя приховує медична маска, яка не дає змоги на 100% стверджувати, що це Євгеній Пригожин, зазначають журналісти. Футболка, на їхню думку, нагадує ту, в якій глава ПВК "Вагнер" раніше фігурував у ЗМІ.

"За словами кореспондента, гелікоптер довго кружляв і сів у такий момент, щоб оперативно забрати людину з машини, що під'їхала, і одразу ж злетіти", — ідеться в повідомленні.

Також журналісти уточнюють, що прямо через Неву на з'їзді з Благовіщенського мосту розташовано готель "Трезіні", на набережній між 5 і 6 лініями Василівського острова, у якому відбулися обшуки 24 червня.

"У 2015 році СЗМТУ Росавіації у своєму звіті про події повідомляє, що вертоліт RA44 RA 06226 належить ТОВ "Общепит". Раніше воно також було зареєстровано на 5 лінії Василівського острова, але вже біля набережної Смоленки, а не Неви — за 2 кроки від готелю, де знайшли другу машину з кількома мільярдами готівкою", — пише медіа.

Примітно, що ТОВ "Общепит" здійснювало організацію харчування в санаторно-курортних комплексах МО РФ, на армійських міжнародних іграх, а також навчальних зборах.

За інформацією видання, директор і співвласник "Общепита" Павло Арнольд раніше керував ТОВ "Літера", якому належить компанія "Бізнес Проджект". Також серед колишніх бенефеціарів компанії значиться і вже ліквідоване ТОВ "Альфа", що належало Євгенію Пригожину.

Крім того, журналісти зазначили, що охоронець, який супроводжував людину, що полетіла на гелікоптері, дуже схожий на чоловіка, який разом із Пригожиним приїжджав до Волгограда восени 2022 року.

Нагадаємо, 29 червня американський журналіст Сеймур Герш із посиланням на поінформоване джерело в розвідці США заявив, що найманці ПВК "Вагнер" розпочали наступ на Бахмут без наказу від Міноборони РФ, яке на той час планувало перейти до оборони.

Цього ж дня глава ГУР МО України Кирило Буданов висловив думку, що Євгенія Пригожина вдалося переконати припинити збройний заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання".